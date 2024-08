Concederle la Gran Cruz del Mérito Civil a Bel Oliver solo tiene sentido literal. La infeliz distinción enriquece nuestro célebre «Así perdieron los socialistas las elecciones pasadas, y por eso perderán las próximas». Lo cual nos obliga a hablar del celebrado modelo turístico balear simbolizado por la condecorada, a partir de la experiencia vivida este agosto por una familia menorquina.

Nuestros involuntarios protagonistas residen en la plaza Menorca de Ciutadella. Se fueron a dormir el miércoles 31 de julio, y al despertarse el 1 de agosto se encontraron en la terraza de su casa con la imagen que hoy nos ilustra. Una pareja se había instalado en el interior de su patio privado, donde ambos dormían plácidamente como si la realidad y el entorno que ocupaban les perteneciera. Según se comprueba en la fotografía, los huéspedes imprevistos iban pertrechados para la ocasión. Un colchón, un plumífero, botella de agua para sofocar la sed nocturna.

Esta imagen debería utilizarse como eslogan promocional en las ferias. Despertarse y descubrir a turistas durmiendo en tu terraza, el nuevo modelo balear. Solo el egoísmo irresponsable de quienes tienen un patio puede interrumpir la acogida turística a domicilio. Es el desmentido más claro a la masificación inventada por los turismófobos, todavía hay muchos patios particulares donde plantar un colchón para reposar gratis. Y conste que los bellos durmientes no tienen la culpa de nada, se limitan a aprovechar la economía colaborativa implantada en Baleares. Los empresaurios del sector cobran y usted colabora. Esta es la riqueza del turismo circular y SOStenible, aquí cabemos todos.

Mientras las autoridades turísticas estudian la «capacidad de carga» y la «capacidad de cargarse» Baleares, la Vía de Cintura bate en agosto con holgura su récord olímpico de un atasco a medianoche, registrado y homologado en julio. El primer día de este mes se logró un colapso a la una de la madrugada, siempre en el enlace con la carretera de Andratx, un enclave que nos dará jornadas de gloria. La solución consiste en mudarse a Banyalbufar, donde todavía debe quedar algún patio privado libre.

Recuerden dónde leyeron antes que el banquero danés Kim Fournais compró Es Rafal de Banyalbufar, antes de adquirir el segundo proyecto hotelero de Richard Branson en el municipio, Son Valentí. La semana pasada les confiábamos que el fundador del Saxo Bank, que tiene 700 millones de euros más que usted, se había enamorado del hotel ya acabado de Sa Coma, dentro del pueblo tantas veces citado. Y ahora añadimos Son Sanutges a la romántica relación. Antes de que ustedes me pregunten qué fincas del municipio montañoso no piensa adquirir el financiero, ¿no se comprarían ustedes Banyalbufar entero, si tuvieran el dinero suficiente? Inmobiliaria Tramuntana marcha viento en popa.

Lluís Pomar era un profesor digno de atención en los albores de la Universitat de les Illes Balears, que cofundé según consta en el Boletín Oficial del Estado. El catedrático de Geología evolucionó hasta convertirse este enero en el único mallorquín entre los 1.800 científicos mundiales que suscribieron el manifiesto No hay una emergencia climática. La entrevista era inevitable:

-¿Tú también, Lluís?

-Deberían sorprender más los que escuchan la verdad oficial, la gran mentira sobre el cambio climático. El CO2 es la vida. Nos están estafando, y la verdad se tiene que conocer. Quienes adoctrinan son progres, yo soy fascista.

Y así sucesivamente. La conversación generó el rosario de improperios beatos de rigor, que siempre se extravían porque me pillan en el cine. No estoy a la altura de quienes me insultan, y tengo un conflicto al decidir si son más peligrosos los negacionistas que los afirmacionistas, aunque vivo de acuerdo a los segundos igual que los primeros en caso de urgencia sanitaria. Eso sí, antes escucharía una canción de Miguel Bosé que atender a sus monsergas sanitarias. No abundaban los catedráticos de Geología, ni entre los escandalizados ortodoxos ni entre los hechiceros, y ambos sabíamos que era la conversación de despedida:

-Que te recuperes de la enfermedad, Lluís.

-Bueno, las enfermedades siguen su curso hasta el final. Hemos de estar preparados para partir cuando nos toque la hora, y ya está . ¿Por qué los Stradivarius son tan famosos?

Siguió una deliciosa disertación, en torno al efecto mágico del cambio climático sobre el arbolado italiano. «Los violines Stradivarius son irrepetibles porque coincidieron con un periodo frío en Cremona, que aumentaba la densidad de la madera». Había algo de instrumento de cuerda en el catedrático que viene de morir.

Reflexión dominical verdosa: «Los ecologistas peligrosos no son los que desnudan las contradicciones del sistema, sino los que exponen las traiciones del ecologismo».

