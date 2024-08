Si no és per a pegar a en Sánchez o en Puigdemont, na Prohens no piula

En Gabriel Le Senne no cau gens bé a na Marga Prohens. La presidenta del Govern se sent còmoda amb la dreta moderada i defuig la gent estantissa, llevat de quan hi ha campanya electoral, no sia cosa que tot vagi cap a Vox. Les dues principals autoritats de Balears no collen, però fins fa un parell de mesos s’aguantaven com podien.

El president del Parlament va rebentar la tassa quan es va negar a penjar la bandera LGTBI+ a la façana. Endemés d’obligar-lo a posar-la, Prohens li va fer la creu. Amb la ruptura dels pactes PP-Vox a tota Espanya imposada per Santiago Abascal, la presidenta va deixar clar que en Le Senne havia de partir, i de llavors ençà juga amb ell com amb un conillet. Pot ser li afuï la fura, pot ser el mantengui viu dins la gàbia, però mentrestant que passi un agost amb mal de panxa. Això era el pla.

Que un president esqueixi dins l’hemicicle una foto de dues dones violades i assassinades per la seva ideologia ja era un motiu greu perquè Marga Prohens hagués dit «basta», però la presidenta està fermada a Vox. La seva estratègia de deixar passar l’estiu i decidir a darrera hora si treu a Le Senne de president tot votant amb l’esquerra dia 3 de setembre fa ara un gir qualitatiu. Apart d’estar inhabilitat democràticament per al càrrec per la seva indignitat, pot estar imputat el president del Parlament balear per un delicte d’odi i seguir encalentint la cadira? I el PP, pot continuar com si no passàs res? Quan es va imputar na Maria Antònia Munar mentre era la segona autoritat de les Illes, en Xisco Antich no va poder quedar mans plegades. Hi ha moments on els propis polítics han de saber on són i quina institució representen.

«Sánchez torna a permetre que Puigdemont humilïi l’Estat davant tot el món. Aquest espectacle era evitable», va escriure contundent a X (abans Twitter) Marga Prohens. «La Justícia ha de ser igual per a tothom», va rematar. Per contra, amb la imputació den Le Senne la presidenta de Balears no piula. I això que li hauria bastat canviar els noms i poca cosa més del seu missatge. El gruix és vigent, aquí i ara.

Suscríbete para seguir leyendo