Hay que donar sangre "sin miedo" porque "salva vidas"

En el periodo estival el Banco de Sangre y Tegidos de Balears (BSTIB) se enfrenta al peor de sus enemigos: la disminución de donaciones de sangre debido a las vacaciones. Susana Martínez, una mujer que lleva muchos años donando sangre, invita a todos a participar: «Vengo a donar porque creo que es necesario. No tengo un motivo específico, simplemente creo que es algo que puedo hacer y que no me cuesta nada más que mi tiempo». Su dedicación ha inspirado a su hijo de 18 años a donar sangre también. «Mi hijo ha venido a donar dos veces, motivado por verme a mí donar regularmente».

Susana Martínez, palmesana que lleva años donando en el Banco de Sangre. / Bernardo Arzayus

Martínez destaca la amabilidad del personal y la facilidad del proceso: «La gente aquí es súper amable y te tratan con un cariño y una delicadeza que aunque te dé miedo, es imposible cuando estás aquí». Además, asegura que donar sangre no duele y que el proceso es rápido y seguro: «Llevo años donando y nunca me ha pasado nada, no hay ningún motivo para no venir», concluye.

Sergio Villarona es un joven donante de sangre y comenta que comenzó a donar hace un año por sugerencia de sus padres, quienes también son donantes y lo animaron a participar. Villarona, que estudia informática en la UIB, explica que aunque inicialmente fue una decisión influenciada por su familia, ahora dona sangre con plena convicción, consciente del impacto positivo de su acción. El jóven sabe de la necesidad que tienen los hospitales de contar con estas donaciones.

Bernardo Arzayus

Max García, un joven estudiante de 20 años, también comparte su historia de donación: «Mi madre siempre fue donante, pero no fue hasta que el autobús donante de sangre vino a mi instituto que decidí probar». García relata que donar sangre no cuesta nada y que la primera vez fue más curiosidad que miedo: «No me dolió y ahora lo hago con regularidad». Además, el jóven subraya el aspecto solidario de la donación: «Llevo donando desde que cumplí 18 años y pretendo seguir haciéndolo. Es un acto de solidaridad que muchas personas deberíamos hacer».

Max García, jóven estudiante de magisterio de 20 años, antes de donar Sangre. / Bernardo Arzayus

Un caso verdaderamente vocacional es el de Raquel Ferrero, una jóven médica de Valencia que inicia su vida laboral en el Banco de Sangre de Palma. Desde pequeña, Ferrero acompañaba a su padre a sus donaciones y, cuando cumplió la mayoría de edad, comenzó a donar con él. A pesar de la distancia, Ferrero continúa donando: «Ahora, aunque esté lejos, sigo donando porque sé lo importante que es».

La joven médica valenciana Raquel Ferrero, contenta por poder trabajar en lo que le gusta. / Bernardo Arzayus

Trabajando en medicina, Ferrero ve diariamente cómo se utiliza la sangre y cómo salva vidas. «Es una forma sencilla de ayudar a los demás», afirma. La valenciana también anima a aquellos que tienen miedo a informarse sobre el proceso. «Si la gente supiera lo fácil y seguro que es, se animarían más a donar», asegura, subrayando que entender el impacto positivo de la donación puede motivar a más personas a participar.

Las historias de donantes como Susana Martínez, Sergio Villarona, Max García y Raquel Ferrero subrayan que donar sangre es un acto sencillo pero de gran impacto, que no solo salva vidas, sino que también fortalece la solidaridad comunitaria. Ahora, más que nunca, cada donación cuenta y puede marcar una diferencia significativa en la vida de muchas personas.

Suscríbete para seguir leyendo