Guillem López Casasnovas: «Baleares es una mina de oro para España, pero el modelo actual es insostenible»

Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra. Presidente del Consejo Asesor en Política Económica de Catalunya. Desde 2005 y hasta 2017 fue consejero independiente del Consejo de Gobierno del Banco de España. También forma parte de diversos comités para asesorar al Gobierno en materia de reforma fiscal.

¿Cómo valora el pacto contra la masificación? ¿Habrá cambio de rumbo turístico?

Si no abandonamos el modelo actual en el que el Estado lo recauda todo y luego reparte según considera, y por tanto Balears se mantiene en el régimen común, como mínimo el Govern debería reivindicar que ‘se cuide a la gallina’. Que si la gallina de los huevos de oro no es sostenible y el Estado no ayuda, se nos va a morir. Empezando por sus beneficiarios que querrán 'volar' sus inversiones a otras tierras. Además, todos estos que ahora reconocen el problema, como los políticos y hoteleros de pro, o desde Exceltur, lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón por su reiteración en los errores. Porque se les ha dicho muchas veces, hasta la saciedad algunos, que esta manera de crecer no llevaba a ningún lado y que ellos serían los primeros perjudicados.

¿Baleares es una mina de oro para España?

Sí. Alguna vez lo he escrito abiertamente. Las divisas que genera el turismo balear per cápita por parte de los isleños para España son más importantes que las que supuso el plan Marshall para la economía española. Ello cuenta ciertamente con la complicidad de empresarios locales, porque a mucha gente le ha ido bien, pero a la vez ha tenido un conjunto de efectos nocivos que no se han considerado y que hacen que el modelo actual sea hoy ya insostenible. Unas tasas de crecimiento absoluto cada vez más altas negligiendo la renta real disponible para las familias, fuera de toda lógica. Algunos han pretendido hacer crecer esta burbuja deteriorando cada vez más nuestros índices de progreso y bienestar. Se puede incluso crecer año a año con una productividad cada vez más baja, y siendo cada vez más pobres y con rentas desiguales.

¿Las islas se han acostumbrado al infrafinanciamiento?

En Menorca, por ejemplo, tenemos también muchos trabajadores de temporada que duermen, ya no en furgonetas, sino en coches utilitarios. La política de vivienda está ausente, y también el reconocimiento de convenios que incluyan el diferencial de costes que supone vivir en las Islas. Estos trabajadores prueban suerte en un modelo de crecimiento que estruja al máximo territorio y recursos naturales, fuerza un exceso de horas de trabajo y ofrece formación mínima para mantener costes unitarios competitivos, generando excedentes empresariales importantes, que poco revierten en la islas, y que salvan el déficit comercial del Estado, año a año. España ‘hace caja’, salva su balanza exterior y a nosotros nos deja con parte de daños colaterales. Yo no veo por parte de la Administración central una política compensatoria por los estragos en el bienestar que genera la generación de recursos como contribución de Balears al país. Y por supuesto, la financiación autonómica no contempla ninguno de aquellos factores: ni aproximación a la población de hecho ni al ajuste de precios por la diferente paridad adquisitiva. El Estado debería decir: 'gracias Balears por solucionarme el déficit exterior y lo reconoceré en el sistema de financiación porque tenéis unas necesidades adicionales que el modelo turístico comporta'. Pero el Estado pienso a veces que considera que en Baleares somos poco más que payeses ricos, mientras mira al otro lado, como si fuera un problema autonómico, que la desigualdad crezca cada vez más y se erosione el patrimonio y la identidad isleña.

El Gobierno critica a las comunidades del PP por bajar impuestos y pedir luego más recursos.

Lo he escrito sin ambages y hablado con responsables del Govern. ¿Cómo podemos reivindicar basarnos en nuestra mayor capacidad fiscal para cubrir nuestras propias necesidades de gasto si la estamos utilizando para bajar impuestos? Y ya no te digo de comunidades como Andalucía, que reciben más de lo que contribuyen de modo recurrente y eliminan impuestos a los ricos. Yo penalizaría abiertamente a las regiones que reciben más de los que aportan y encima reducen sus impuestos. Si van sobrados, ¿por qué lloran? Si fuésemos un país normal, Balears podría decir que, como tenemos tanta capacidad fiscal, nos podemos permitir bajar impuestos, como hace Madrid. Pero luego no puedes reclamar más cobertura de necesidades fiscales. O estás en la vía de los ingresos o en la del gasto. Si tienes una comunidad superpoblada que te genera costes elevados y bajas impuestos porque ya te va bien, quiere decir que el problema no te preocupa. En todo caso, el reto para Balears es atender las desigualdades sociales que genera el modelo actual, forzar que internalicen dicho coste quienes más se benefician y preservar la cohesión social ante unos recursos naturales ya al límite.

Suscríbete para seguir leyendo