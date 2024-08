Ana Bellver: «Si cuidamos a los sanitarios estamos cuidando al paciente»

«Si cuidamos al personal sanitario estamos cuidando también al paciente», afirma la psicóloga clínica Ana Bellver, responsable de la primera consulta de apoyo psicológico dedicada a los trabajadores hospitalarios de Balears que se ha creado en Son Llàtzer.

El objetivo de este servicio es, con carácter preventivo, que el personal que presenta síntomas de enfermedad mental pueda recibir la ayuda necesaria para evitar que termine desembocando en un trastorno más complejo.

Para ello, el trabajador hospitalario que sufre ese malestar puede acudir al servicio de Salud Laboral, que se encargará de hacer una primera valoración para determinar si se deriva a la citada consulta, donde recibirá asistencia en aspectos como el control del estrés, la resolución de conflictos entre compañeros, o la comunicación de malas noticias, por citar algunos ejemplos.

Dentro y fuera del trabajo

Ana Bellver pone de relieve que en su consulta se ayuda a manejar las citadas situaciones y a tomar conciencia de las emociones que se registran. «No me siento bien, pero no sé qué me pasa» es una expresión muy usada. Además de asumir ese malestar, también se buscan fórmulas para manejar los hechos que generan ese problema, y herramientas para sentirse mejor.

El nuevo servicio se presta en el hospital de Son Llàtzer / MANU MIELNIEZUK

Sobre estas últimas, subraya la relevancia de abordar con la persona atendida no solo lo que sucede durante la jornada laboral, sino especialmente fuera de ella. «Es muy importante cuidarte fuera del trabajo», destaca Ana Bellver, de forma que el malestar que se siente no haga que se reduzca el tiempo que se pasa con familia y amigos, o las actividades que generan una especial satisfacción en el profesional con problemas, sino que éstas se potencien.

Personal atendido

La psicóloga clínica afirma que de la veintena de profesionales atendidos durante los tres meses de funcionamiento de este servicio, ninguno ha necesitado ser derivado hacia una intervención terapéutica más especializada gracias a que los resultados conseguidos en la propia consulta han sido satisfactorios.

A este servicio pueden acudir los trabajadores de Son Llàtzer y del hospital Joan March.

