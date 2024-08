La oposición pide la dimisión de Toni Gili como portavoz de Vox en el Consell

Los partidos de la oposición han pedido la dimisión de Toni Gili como portavoz de Vox en el Consell de Mallorca tras los hechos acontecidos. «Comportamientos de este tipo inhabilitan a cualquier político para el ejercicio de sus funciones de servicio público», señaló el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, remarcando que «Gili no puede continuar ni un segundo más como miembro de la corporación insular». Según el ecosoberanista, los hechos «son muy graves, están documentados con testimonios y fotografías e incluso ha intervenido el Ministerio». En esta línea, insistió en que el portavoz de Vox «no tiene otra salida que dimitir y dejar su acta de conseller electo».

Asimismo, Alzamora consideró que el presidente insular, Llorenç Galmés, no puede «ponerse de perfil» y reclamó que se sume a su petición de dimisión. «El PP no puede continuar sustentando su gobierno en el Consell con el apoyo de Gili», apostilló.

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó explicaciones a Gili y aseguró que, de confirmarse la información periodística, «se trataría de una situación intolerable para un cargo público. Los socialistas pidieron al presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), que «no se ponga de perfil» y que «exija aclaraciones a su socio de gobierno, Vox».

La consellera socialista Juana M. Adrover rememoró «los discursos de odio de Gili en el Consell, y el trato a los extranjeros inmigrantes como si fueran delincuentes, invitándoles a marcharse de Mallorca, mientras que se aprovecha y los explota dentro de su empresa».

Asimismo, Adrover recordó que Gili compatibiliza su actividad profesional con la dedicación parcial como portavoz del grupo Vox en el Consell de Mallorca, una labor por la que se vio incrementada su remuneración a principios de la legislatura en 20.000 euros anuales al aprobar Galmés su retribución parcial del 50 al 75%, igual que hizo con la retribución de la portavoz del PP en la institución insular, Núria Riera.