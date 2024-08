Més per Mallorca y PSIB piden avanzar la votación para expulsar a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament

Més per Mallorca y el PSIB reclaman a Marga Prohens que avance la votación para expulsar a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament tras su reciente imputación por delito de odio. El diputado de Vox tendrá que defenderse ante los tribunales sobre su polémica reacción en un pleno oficial, donde rompió la fotografía de las Rojas del Molinar, asesinadas por el franquismo.

"¿Hasta cuando Marga Prohens y el PP van a someter al Parlament a tal indignidad?", sentencia el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. El pleno donde se votara la destitución de Le Senne está planeado para el 3 de septiembre, pero Apesteguia reclama adelantarlo, ya que "mañana es mejor que pasado mañana".

En la misma línea se mueve el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, el cual reclama mover esta votación al "próximo lunes".

"Prohens debe regresar de sus vacaciones para solucionar este esperpento que está favoreciendo", asegura el portavoz del PSIB. "Le Senne no puede durar ni un día más en el cargo, y si no dimite, el PP debe unirse a las fuerzas democráticas y votar contra Le Senne", explica Negueruela. "Balears no se merece este bochorno", sentencia.