Malestar en los aeropuertos por el retraso en dejar de limitar los líquidos en el equipaje de mano

Varapalo a los aeropuertos europeos. Bruselas recula y da marcha atrás. Desde septiembre otra vez se limitará el volumen de líquidos que se puede transportar (100 mililitros) y se volverán a inspeccionar junto a los ordenadores portátiles y otros dispositivos. Es decir, habrá que sacarlos del equipaje de mano al pasar los controles de seguridad, aunque se cuente con escáneres de última generación. Estos equipos ya están desplegados en algunos países —Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, los Países Bajos y Suecia— y Aena cuenta con ellos en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, mientras que en Son Sant Joan se prevé su instalación en noviembre. Los nuevos escáneres deben revisarse para mejorar su rendimiento en pro de la seguridad aérea.

Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos y Suecia ya tiene en marcha la tecnología

La Comisión Europea ha dado marcha atrás con el reglamento que aprobó el pasado 29 de julio (2024/2108) por el que modificó otro (2015/1988) en lo que respecta a medidas urgentes de seguridad aérea de la aviación para la inspección de seguridad de líquidos, aerosoles y geles. Entra en vigor el 1 de septiembre, por lo que otra vez habrá que volver a transportar en la maleta de cabina solamente envases individuales que no superen 100 mililitros y que deberán sacarse del equipaje, igual que los aparatos electrónicos. Esto es porque se deberán revisar las configuraciones de los escáneres C3. La Comisión había aprobado equipos con sistemas de detección de explosivos en el equipaje de mano (EDSCB, por su sigla en inglés) conforme a la norma C3. Sin embargo, ahora como medida cautelar para mantener la seguridad del transporte aéreo se ha vuelto a limitar el volumen máximo de líquidos.

Sin fecha

La voz de los aeropuertos en Europa, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europa), ha salido al paso con un duro comunicado en el que critica que este proceder de Bruselas es «un revés para la experiencia de los pasajeros y un golpe para las grandes inversiones realizadas». Ralentizará el flujo de viajeros en los puntos de control de seguridad. Para mayor resquemor, la UE no aclara cuándo se levantará esta restricción. Así pues, la ACI reclama un calendario para saber a qué atenerse.

Los viajeros han podido disfrutar del adelanto que supone no tener que sacar líquidos ni ordenadores en el filtro de seguridad en vuelos europeos, lo que se traduce en facilitar la operativa en los aeropuertos, sobre todo en picos con alto tráfico. De hecho, es uno de los avances que se instalará en la remozada terminal de Son Sant Joan. Como contó en este diario el director del aeropuerto, Tomás Melgar, con la reforma los filtros —que estarán junto a facturación, desapareciendo de la cuarta planta— incorporarán la tecnología ATRS de bandejas que retornan solas a la línea y que se bifurcan hacia otra en caso de que el equipaje de mano del pasajero tenga que volver a ser revisado tras pasar por los escáneres, sin detener la cola. Y además incorporarán los escáneres C3, que analizan el equipaje de forma tridimensional sin tener que sacar líquidos ni dispositivos electrónicos de las maletas. Está previsto que se empiecen a instalar en noviembre. La modernización del aeropuerto seguirá con más tecnología, gracias al body scan, los viajeros no tendrán que quitarse el cinturón ni los zapatos al pasar por los arcos de seguridad.

Para el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) también es un golpe por las inversiones

Así pues, junto con aeropuertos de países que ya han implementado los escáneres C3 ahora en cuestión hay otros que han hecho las inversiones para su puesta en marcha, como los de Aena. Con la restricción de estos equipos por el nuevo reglamento europeo las terminales que han invertido «se ven muy penalizadas». La adquisición de escáneres C32 es, de media, ocho veces más cara que la de las máquinas de rayos X convencionales a las que sustituyen, mientras que los costes de mantenimiento operativo son cuatro veces superiores, lamenta la ACI.

No sacarlos de la maleta

Olivier Jankovec, director general de ACI EUROPE reconoce que «la seguridad no es negociable» en los aeropuertos, pero condena que los que fueron los primeros en apostar por la nueva tecnología se están viendo muy penalizados tanto «desde el punto de vista operativo como financiero» cuando tomaron su decisión «basándose en que la UE había dado luz verde a estos equipos sin ninguna restricción».

Por el descrédito que supone para el Consejo Internacional de Aeropuertos este paso atrás de la UE con los escáneres C3 el organismo exige una hora de ruta para levantar las restricciones actuales y «restaurar la confianza en el sistema de certificación de la UE».

Mientras tanto, la ACI reclama que se permita que los líquidos limitados a 100 mililitros puedan permanecer dentro de las maletas de cabina cuando sean controlados con esta tecnología. Al menos así se reducirían las repercusiones en la operativa aeroportuaria.