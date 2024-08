Investigan la empresa que estuvo vinculada al número dos de Vox por explotación

Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a la empresa mallorquina Terracor, vinculada al número dos de Vox en Baleares y portavoz de los ultraderechistas en el Consell de Mallorca, Toni Gili, por posible explotación laboral. En este sentido, la delegación del Gobierno en las islas ha dado aviso a Inspección de Trabajo para que estudie las posibles irregularidades que se hayan podido producir a raíz de las informaciones publicadas por eldiario.es. Un reportaje donde los temporeros que trabajan para Terracor denuncian jornadas de 17 horas y hacinamiento, viviendo en casas prefabricadas o campamentos precarios.

La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se pronunció ayer sobre este asunto a través de sus redes sociales. «Ya hemos actuado en coordinación con delegación de las islas, dando aviso a Inspección de Trabajo para depurar responsabilidades. Este Ministerio y la Secretaría de Estado de Migraciones nunca van a escatimar esfuerzos en combatir la explotación laboral», detalló Saiz a través de X (antes Twitter).

De esta forma, el Ministerio, en coordinación con la delegación del Gobierno en las islas, ha localizado a la empresa y ha notificado la denuncia a Inspección para que puedan llevar a cabo la visita pertinente a las instalaciones. Cabe recalcar que la información publicada por eldiario.es recoge los testimonios de jornaleros vinculados a dicha empresa los cuales afirman que su salario ronda los 6 euros la hora y en sus jornadas «lo normal» es que trabajen doce horas.

La empresa investigada es Terracor, un conglomerado formada por seis compañías dedicadas a la venta de frutas y verduras. Una estructura donde hasta ahora aparecía el nombre de Toni Gili como «socio e ingeniero técnico agrícola, responsable del área de innovación y producción de verduras». No obstante, el portavoz de los ultraderechistas en el Consell afirmó a este diario que se desvinculó de dicha sociedad de forma efectiva el pasado 31 de julio , hace apenas nueve días, por lo que ya no tendría ningún vínculo con Terracor a nivel empresarial. Asimismo, Gili quiso salir en defensa de la compañía y sostuvo que Terracor cuenta con todos los certificados respecto a los espacios de alojamiento. «La normativa establece las condiciones laborales y el grupo llevó a cabo una auditoría general de homologación que se ha ido renovando. No sé en que se basan los medios para afirmar que hay un hacinamiento», destacó Gili.

Terracor niega los hechos

Al igual que Gili, la empresa también negó las condiciones precarias que han denunciado algunos temporeros argumentando que la empresa superó una inspección respecto a los alojamientos. «Contamos con el certificado de buenas prácticas con los trabajadores y no hay ningún problema con el alojamiento, los temporeros tienen unos módulos con las condiciones tal y como marca la normativa. No hay nada extraordinario», subrayaron desde Terracor. En cuanto al tema de los horarios también recalcaron que cumplen con lo dispuesto en la normativa.

De esta forma, una vez el Ministerio, en coordinación con la delegación del Gobierno, han puesto en conocimiento de Inspección de Trabajo la situación, se inicia el procedimiento de inmediato para que puedan visitar las instalaciones y si procediera, depurar responsabilidades.