El PP pide al Gobierno incluir los trastornos autistas en las ayudas para comunicadores

El Partido Popular registró ayer una Proposición No de Ley (PNL) a través de la que reclama al Gobierno central la modificación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para incluir dispositivos de comunicación para pacientes diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La reclamación del PP surge tras la publicación en Diario de Mallorca del caso de Kira, una madre de Felanitx con una hija con autismo no parlante. Su capacidad para comunicarse es prácticamente nula y adquirir un comunicador podría dotar de más facilidades a la pequeña para expresarse. No pueden permitirse la compra de esta herramienta y el IB-Salut les denegó la subvención debido a que el diagnóstico de la menor no está contemplado en la lista de enfermedades a las que se le subvenciona este producto sanitario.

La portavoz de Salud en el Parlament, Isabel Borrás, asegura que no pueden consentir que «los niños con TEA no verbales o preverbales no sean reconocidos e incluidos en la lista de perfiles que tienen acceso a ayudas que facilitan el día a día tanto de los menores como de sus familiares».

«Los comunicadores deben formar parte de las prestaciones que ofrece el Sistema Nacional de Salud para que las personas con trastornos neuromotores graves que hayan perdido o no hayan desarrollado la capacidad de comunicación puedan interactuar con su entorno», señala.

En esta línea, hace un llamamiento «al sentido común», porque «una persona que no puede expresar verbalmente qué le ocurre debe percibir cuanta ayuda sea posible para que su inserción en la sociedad sea lo más fácil posible».

«Es la Administración del Estado quien decide»

Por su parte, desde el IB-Salut reiteran que las subvenciones se adjudican según la cartera de servicios comunes, regida por un Real Decreto que no incluye los TEA como diagnóstico para recibir los comunicadores.

«Nosotros como servicio de salud tenemos que cumplir con lo que dicta el Ministerio. Es la Administración del Estado quien decide», explican desde el organismo. Añaden que «son un tipo de lectores pensados para casos, por ejemplo, de ELA, o para una persona que no pueda comunicarse ni de manera escrita», que son algunos de los diagnósticos que recoge el Ministerio como casos sí aptos para acceder a la subvención.