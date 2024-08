Los hoteleros de Mallorca tildan las pintadas antiturísticas de «ataques extremistas»

Con el ambiente caldeado que se respira este verano en Mallorca ante la masificación turística y las manifestaciones y acciones ciudadanas contra ese fenómeno están brotando diversidad de pintadas contra el turismo en el centro de Palma y sus barrios aledaños y en otros municipios de la isla. A la clásica leyenda Tourist go home que se ha ido popularizando en los últimos años se ha ido sumando un reguero de mensajes subidos de tono. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) considera que se está pasando de «reivindicaciones pacifistas» a «ataques extremistas». Mientras, la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur) carga contra los hoteleros por «crear malestar» contra su sector «al hablar mal» de él. Como ejemplo citan a Gabriel Escarrer por declaraciones en las que refiriéndose a la saturación la relaciona con su actividad.

'El turismo nos hará libres', mensaje estampado en un pared en Palma. / M. F.

Desde el sector se reclama celeridad a los ayuntamientos para retirar las pintadas ofensivas contra el turismo.

En la plaza del Olivar o en los alrededores de la zona de Arxiduc Lluis Salvador, en Palma, han aparecido pintadas en alemán con el eslogan ‘Tourismus macht frei’ (El turismo os hará libres) que ironizan con el mensaje nazi en los accesos a campos de concentración de ‘El trabajo os hará libres’. En la plaza de España se podía leer: ‘Stop Tourism’. Y en otros municipios también se han visto pintadas similares, por ejemplo, en los alrededores de la Serra de Tramontana o en Manacor, donde junto a una rotonda se ha pintarrejeado: 'Kill a tourist'.

«Ya no estamos hablando de reivindicaciones pacifistas, sino de ataques extremistas», consideran desde la FEHM. En este sentido, la patronal hotelera, refrendada también por la asociación de Palma, externa que «el vandalismo no conduce a nada» y sus «efectos negativos» se extienden además de a los mercados emisores a la comunidad local. «Ese afán de estigmatizar al turismo hace mucho daño». Los hoteleros reclaman «un respeto a los 203.495 trabajadores del sector turístico en Baleares», que representan al 6,9 % de los empleados en el sector turístico a nivel nacional.

En su defensa del «civismo» la FEHM pide a los consistorios que den «ejemplo» retirando las pintadas. En ello coincide Habtur que reclama esfuerzos a los ayuntamientos para limpiar los grafitis «cuanto antes por el malestar que provocan en los turistas que nos visitan».

‘Alto al turismo’, grafiti pintarrejeado junto a las obras de reforma de la plaza España, en Palma. / B. Ramon

«Hemos vivido un invierno en el que algunos sectores no se han cansado de hablar mal de otros como el nuestro, creando malestar y ahora nos vemos perjudicados con esta situación», dice Maria Gibert, gerente de Habtur. Así las cosas menciona al presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que al referirse a la saturación turística ha cargado contra el alquiler vacacional, mensaje que «ha calado». Gibert espera que las vandalizaciones de espacios públicos contra el turismo no vayan a más y que «la gente se tranquilice un poco porque no queremos que se perjudique la próxima temporada turística" en el archipiélago.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Palma se señala que ya se ha procedido a retirar pintadas y se seguirá «como se hace a diario, no solo con pintadas contra el turismo sino de cualquiera otra vandálica». Se apela al civismo y se recuerda que la nueva Ordenanza Cívica endurecerá las sanciones contra grafitis, pintadas o inscripciones. Pasarán de 100 a 750 euros a multas de 1.500 a 3.000 euros.

Así apareció un coche de alquiler de una familia hospedada en alquiler turístico en Bunyola, con pegatinas de 'Tourist go home'. / Alquilair

