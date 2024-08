Lletra menuda: Salvar el pacto… y el cargo

Los pretextos son tan endebles que todo permanece a la vista y queda meridianamente claro. Formalmente, el PP ha gobernado Baleares en solitario con el respaldo parlamentario de un Vox en tenso conflicto familiar ultraconservador. Ha sido así durante un año, hasta que Santiago Abascal decretó la ruptura a nivel estatal entre ambas formaciones a cuentas de una crisis migratoria que en esta archipiélago también se las trae a base de improvisaciones y apaños.

Pero Baleares es diferente y en la práctica todo sigue igual. No hace falta mejorar el nivel de entendimiento como suspira un Gabriel Le Senne aferrado a su desprestigio institucional. El PP sigue gobernando mirando de reojo a las indicaciones de Vox. Es una torticolis política que crea dependencia y deja los hechos inequívocos muy por encima de las intenciones representadas. Cuando Sebastià Sagreras reclama una bajada de la tensión pide en realidad que dejen al PP en paz para poder mantener un pacto de siglas blancas con Vox.

Todo sería más fácil si Le Senne no hubiera roto las fotos de las Rojas del Molinar. No ha querido entender que el presidente del Parlament no puede atar su cargo al clavo ardiendo de un falso arrebato. El PP, que sigue esperando «una reflexión por parte de Vox» para cubrir el expediente y tener algo donde aferrar la continuidad del pacto no reconocido, continúa merodeando en la indefinición sobre la remoción que el 3 de septiembre debe decir qué hacer con Le Senne.

En estas condiciones llegan unas vacaciones que se esperan salvadoras. Es decir, que todo se fía a la pasividad para salvar el acuerdo y sobre todo el cargo, un tiempo muerto que desespera al PSOE, una época a la que el PP fía la capacidad de un mínimo margen de maniobra necesario y en el que Podemos ve puro cinismo. No hacer nada para que todo siga igual, este es el objetivo. Pero las vacaciones también son un tiempo en el que seguirán llegando pateras con menores no acompañados. Nada imprevisible, objeto de las fricciones entre PP y Vox y una improvisación que obliga a modificar partidas presupuestarias y a buscar nuevas infraestructuras a un Goven y Consells que están, sobre todo, en el cargo.

