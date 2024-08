Kira Vadell, residente en Felanitx y madre: «El Govern niega la ayuda a mi hija autista»

Kira Vadell tiene una hija de cinco años con autismo no parlante. Su capacidad para comunicarse verbalmente es prácticamente nula: «No habla nada. No puede decirnos si tiene sed, hambre, calor o si le duele algo. Es muy duro», explica la madre. La familia, residente en Felanitx y formada por una pareja con cuatro hijos, tuvo un halo de esperanza cuando se les informó de que el IB-Salut subvenciona los comunicadores táctiles, una herramienta que facilita mucho la comunicación a las personas que tienen dificultades para el lenguaje oral. Se trata de una tablet con una aplicación incorporada que permite interactuar con pictogramas o símbolos que representan distintas palabras, como ‘beber’, ‘comer’, ‘coger’, ‘ayuda’, ‘más’ o ‘ya está’.

«Esta herramienta nos facilitaría mucho las cosas. Por lo menos podríamos saber lo que necesita mi hija en cada momento. Si tiene dolor, si quiere comer más, si necesita ir al baño... ahora mismo todas esas necesidades tenemos que deducirlas», apunta la madre. Sin embargo, la decepción de la familia fue mayúscula cuando llegó una carta del IB-Salut que denegaba la ayuda del comunicador táctil argumentando que la pequeña de cinco años no cumple los requisitos.

«Estoy desesperada. Si mi hija, que con cinco años no habla en absoluto y no tiene forma de expresarse, no reúne las condiciones para el comunicador, ¿qué sentido tiene esta subvención?», agrega la madre de la menor, también llamada Kira. La mujer, que trabaja en el sector de la industria cárnica, argumenta que la familia no tiene recursos para costearse la tablet. El dispositivo y la instalación de la aplicación con los pictogramas puede llegar a costar más de 2.000 euros. «Tengo cuatro hijos, trabajo diez horas al día, y además, hace poco me han quitado una ayuda económica por estar trabajando. Llego justa para mantenernos a todos, y ahora veo que el Govern niega la ayuda a mi hija autista. Esta era mi última esperanza», lamenta la madre.

Fuentes del IB-Salut consultadas por este diario argumentan que la solicitud se le ha denegado porque el diagnóstico de la menor no está contemplado en la lista de enfermedades a las que se le subvenciona este producto sanitario. Por orden del Ministerio, según reza la normativa, este tipo de sistemas de comunicación se conceden a pacientes «con trastornos neuromotores graves, con afectación severa de ambos miembros superiores e imposibilidad de comunicación oral o escrita, fundamentalmente pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, trombosis de la arteria basilar, parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico y mielinolisis pontina, con suficiente capacidad mental, intelectual, de aprendizaje y de control para su manejo de forma segura y eficaz». En esta lista de enfermedades y diagnósticos, alega el IB-Salut, el autismo no parlante que padece Kira Obrador no está incluido.

Así se lo hicieron saber a su madre a través de una carta la semana pasada. La mujer, sin embargo, alega que conoce a otras familias cuyos hijos con el mismo diagnóstico han podido disfrutar de esta subvención. De hecho, los médicos del hospital al que acude la menor le han comunicado que ha habido un cambio de política sanitaria, y aunque era una prestación que hasta 2023 se aceptaba, ahora se está denegando.

Solo habría alguna posibilidad si el IB-Salut acepta la solicitud personalizada que ha enviado la familia como última bala en la recámara, argumentando que su hija ha sido valorada por un equipo multidisciplinar (psicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, maestro de educación especial, médico rehabilitador...), todos ellos han constatado las carencias comunicativas que presenta y han recomendado el uso del comunicador.

El IB-Salut, de momento, alega que solo se encarga de recibir el informe médico; quien decide los criterios es el Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, y no es posible incumplirlo. Igualmente, admiten que no es la primera vez que una familia de Balears se queda fuera de la ayuda para este dispositivo por no cumplir los requisitos pese a tener graves problemas de comunicación, y que al fin y al cabo todo depende del informe médico que elabore el facultativo del propio IB-Salut.

