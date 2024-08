Medios de todo el mundo se hacen eco del vandalismo en la casa de Messi en Ibiza: "Los ecologistas mafiosos de izquierdas destrozan su villa familiar"

Si Futuro Vegetal quería que su lucha tuviese eco en los medios, lo ha conseguido. La acción que el colectivo ecologista de "desobediencia civil" llevó a cabo en Ibiza en la madrugada de este martes en la casa que Lionel Messi tiene en la isla ha dado la vuelta al mundo. La repercusión mediática ha sido máxima y su acto de vandalismo ha ocupado páginas enteras de medios escritos y muchos minutos de radio y televisión en todo el mundo.

Los activistas de Futuro Vegetal pintaron toda la fachada de la villa de 11 millones de euros del jugador de fútbol en Sant Josep de negro y rojo. Además, consiguieron acceder al interior de la vivienda, donde se fotografiaron en diversas zonas mostrando una pancarta en la que se podía leer: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ayuda al planeta. Cómete a los ricos. Abolición de la policía").

Portada de hoy del periódico argentino La Nación / DI

The Express Tribune, un periódico de Pakistán, titulaba: "La mansión de Messi en Ibiza profanada por activistas que exigen justicia climática", la revista francesa Paris Match también se hacía eco de la noticia, al igual que Asia Today, The Times of India... y el resto de prensa mundial, sobre todo en Argentina y en el sureste de Estados Unidos, ya que Lionel Messi es actualmente jugador del Inter de Miami.

Aunque sin lugar a dudas el medio que más ha criticado la acción de Futuro Vegetal (además del propio presidente argentino, Javier Milei, quien aseguró al respecto en su cuenta de X que "en España los comunistas quieren asesinar a los ricos") ha sido el británico Mail.

EP

Con el titular "La turba ecologista de izquierdas destroza la villa familiar de 10 millones de libras de Lionel Messi y se jacta de rociarla con pintura negra y roja mientras despotrica: 'La extrema derecha culpa a los inmigrantes de la crisis'", el artículo publicado ayer tacha a los activistas de "ecologistas mafiosos de izquierdas".

En cuanto a las redes sociales, en Argentina, por ejemplo, el término "vandalizaron la casa de Messi" fue tendencia en Google, tal y como publica el periódico Clarín.

La noticia del acto vandálico en la casa de Messi en Ibiza, en The Times of India / / DI

La justificación de Futuro Vegetal

La asociación ecologista justificaba ayer su acto en la villa de Messi asegurando, entre otras cosas, que "la mansión es una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. Mientras esto sucede, solo en Baleares han muerto entre 2 y 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor. El 1% más rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres".

Por otra parte, Bilbo Basterra, cofundador del colectivo, explica a Diario de Ibiza: "No puede ser que los pozos de Ibiza estén vacíos y la piscina de Messi, llena", añadiendo que los activistas entraron en la casa del jugador argentino a las 5 de la madrugada y que lo hicieron con mucha facilidad, ya que la casa no tiene vecinos y tampoco vigilantes. Sí que sonó una alarma durante una hora cuando ingresaron en la casa tras pintar la fachada, pero no acudió nadie.