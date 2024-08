El Govern subvencionará a los Consells para "paliar" los sobrecostes de la crisis migratoria

El Govern abrirá una línea extraordinaria de subvenciones para los Consells Insluars con tal de "paliar" los sobrecostes de la crisis migratoria derivada de la llegada masiva de menos migrantes no acompañados a Balears. Según ha indicado Catalina Cirer, consellera de Familias y Asuntos Sociales, este gasto extra podría elevarse hasta los 40 millones de euros, de los cuales 20 millones corresponderían tan solo al esfuerzo económico que tendría que hacerse en Mallorca.

Estas subvenciones, tal y como ha explicado Cirer, saldrán de la partida presupuestaria de su departamento, de donde se pretende extraer "la máxima cantidad" de dinero posible con tal de ayudar a las instituciones insulares. Sin embargo, la consellera también ha admitido que no se podrá cubrir el 100% de los sobrecostes a los que se tengan que enfrentar los Consells.

Asimismo, Cirer también ha hecho hincapié en la falta de recursos e infraestructuras para acoger a menores migrantes, "pero también a núcleos familiares y adultos". En este sentido, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Institut Mallorquí d'Afres Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha indicado que el Obispado de Mallorca ofreció cuatro inmuebles para la acogida de migrantes, de los cuales uno ya está en funcionamiento.

Sánchez ha recordado en clave económica que el Consell de Mallorca ya ha aporado dos partidas presupuestarias adicionales para afrontar la crisis migratoria; la primera se cifró en 4,3 millones de euros, mientras que en la segunda se han destinado 8,8 millones "solo para menores". Según los datos que ha aportado, el IMAS tutela a día de hoy a 303 menores no acompañados, que suponen el 51% de un sistema de acogida que "ha llegado al límite". Además, son 164 los adolescentes que han llegado a la isla este año sin un adulto de referencia. "Necesitamos contar con más dotación económica para poder darles atención necesaria, pero también con más recursos humanos y espacios para alojarlos", ha detallado.

"Desde el Govern no podemos dar la espalda a los Consells", ha remarcado Cirer, criticando que desde el Gobierno de España "no se da respuesta" a las necesidades de las Islas para acoger a menores migrantes no acompañados. En esta línea, ha reiterado la petición de convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la problemática migratoria.

Así se ha pronunciado este miércoles la consellera de Familias y Asuntos Sociales tras reunirse con el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba; el conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez; la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, y la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carme Reynés, para abordar la situación actual hacia la acogida de menores migrantes no acompañados.