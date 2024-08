El PP de Prohens sigue tratando a Vox como su socio

El PP sigue tratando a Vox como su socio a pesar de que los ultraconservadores anunciaran hace poco menos de un mes que retiraban su apoyo al Govern de Marga Prohens. En este sentido, los populares presentaron ayer una iniciativa parlamentaria para advertir al Gobierno de Pedro Sánchez que Baleares ya no puede asumir más repartos de menores migrantes no acompañados, siendo esta una cuestión fundamental en la agenda política de Vox por la cual decidieron romper todos los pactos autonómicos.

Asimismo, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, tampoco quiso aclarar si apoyarán la dimisión de Gabriel Le Senne como presidente de la Cámara Autonómica pese a que fue la propia presidenta del Govern quien le enseñó la puerta de salida.

En relación a la Proposición No de Ley (PNL) presentada sobre la cuestión migratoria, Sagreras expresó que «el Gobierno está llevando a cabo una política migratoria basada en la improvisación y en la imposición trasladando a las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión de la migración. Baleares no puede asumir nuevos repartos de menores migrantes no acompañados». El portavoz popular señaló que las islas son «una ruta migratoria consolidada, alcanzando un 150% de inmigración irregular más que el año pasado con la llegada de más de 2.400 personas a nuestras costas». «Esta situación hace que los servicios de atención a menores no acompañados estén al 650% de su capacidad», determinó el también diputado popular.

Situación de Le Senne

A falta de un mes para que se vote la remoción de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament (3 de septiembre), el PP sigue sin aclarar si apoyará la dimisión del ultraconservador. De hecho, Sagreras negó que Prohens hubiera pedido la dimisión del ultraderechista a pesar de que la presidenta consideró que no podía continuar al frente de la institución tras el órdago de Abascal. «Deberá ser consecuente ya que la decisión de Vox implica también su renuncia a la presidencia del Parlament que obtuvieron gracias a este acuerdo, por lo que nadie entendería cualquier otra cosa», explicó la líder popular cuando se produjo la ruptura. No obstante, Sagreras ahora detalla que la situación entre el PP y Vox en las islas «es diferente» al resto de comunidades autónomas.

«Nosotros asumíamos que tras las declaraciones de Abascal anunciando que romperían todos los acuerdos, Le Senne dimitiría. La dimisión todavía no se ha producido, el periodo parlamentario arranca en septiembre y estamos a la expectativa de ver cómo se pronuncia Vox. Hay que tener en cuenta que la situación en Baleares es diferente al resto ya que aquí no formaban parte del Govern a través de consellers, entendedemos que la situación no ha cambiado tanto tras el pronunciamiento de Abascal», determinó el portavoz.

Respecto a cuál será el sentido del voto de los populares el próximo 3 de septiembre, el portavoz insistió en que la decisión todavía no está tomada y expresó que el PP resolverá en función de los acuerdos que pueda alcanzar con el resto de grupos parlamentarios, incluido Vox. De esta forma, PP y Vox intentan acercar posturas para retomar el pacto de gobernabilidad y que la crisis abierta entre ambas formaciones en toda España no afecte a Baleares.