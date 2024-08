El PP sigue sin aclarar si apoyará la dimisión de Le Senne

A falta de un mes para que se vote la remoción de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament (3 de septiembre), el PP sigue sin aclarar si apoyará la dimisión del ultraconservador una vez Vox ha retirado su apoyo al Govern y ha dinamitado el acuerdo con la presidenta Marga Prohens.

El portavoz de los populares en la Cámara Autonómica, Sebastià Sagreras, ha negado que Prohens haya pedido en ningún momento la dimisión del ultraderechista y asegura que la situación entre el PP y Vox en las islas "es diferente" al resto de comunidades autónomas.

"Nosotros asumíamos que tras las declaraciones de Abascal anunciando que romperían todos los acuerdos, Le Senne dimitiría. La dimisión todavía no se ha producido, el periodo parlamentario arranca en septiembre y estamos a la expectativa de ver como se pronuncia Vox. Hay que tener en cuenta que la situación en Balears es diferente al resto ya que aquí no gobernaban, entedendemos que la situación no ha cambiado tanto tras el pronunciamiento de Abascal", ha destacado Sagreras.

Asimismo, en relación a cuál será el sentido del voto de los populares el próximo 3 de septiembre, el portavoz ha insistido en que la decisión todavía no está tomada y ha expresado que el PP resolverá en función de los acuerdos que pueda alcanzar con el resto de grupos parlamentarios, incluido Vox.