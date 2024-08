El Govern sostiene que el agroturismo de Porsell no cabe en la amnistía urbanística

El Govern sostiene que Sa Vinya, el agroturismo de Jaume Porsell, no puede beneficiarse de la amnistía urbanística para legalizar su alojamiento a través de la disposición relativa a la ley agraria que sí permite el uso turístico acogiéndose al decreto ley de simplificación administrativa. Aduce que la propiedad del ex director general «no desarrolla la explotación agraria de forma efectiva», uno de los requisitos exigidos. Sin embargo, Sa Vinya, que estaba tramitando el cambio de uso de vivienda a agroturismo, sí constaría inscrito como explotación agraria preferente, según documentación presentada por el propio Porsell.

Desde la oposición, la diputada socialista Mercedes Garrido subraya que para que un alojamiento funcione como agroturismo tiene que ser explotación agraria. Cabe recordar que el ex alto cargo al que la presidenta Marga Prohens se vio obligada a cesar por mentir al presentar la documentación sobre su vivienda con piscina para explotarla como alojamiento estaba tramitando el cambio de uso a agroturismo.

Cuando Porsell realizó la reserva de plazas turísticas en el Consell de Mallorca, en febrero de 2022, entre la documentación que presentó figura el acuerdo de resolución de inscripción como explotación agraria preferente. No obstante, desde la vicepresidencia del Govern se alega que el exalcalde de Andratx no cumpliría con todos los requisitos para beneficiarse de la amnistía urbanística, que incluye la regularización de edificaciones agrarias de edificios anteriores a 1991 que estén dentro de una explotación agraria y que tengan un uso agrario. Se debe desarrollar la explotación agraria de forma efectiva y en la vivienda con piscina del popular, situada en el Port d’Andratx, «no se desarrolla», aseguran desde el departamento de Antoni Costa.

"¿También mintió?"

Garrido cuestiona cómo puede ser que el Govern sostenga dicha afirmación. «¿Entonces cómo estaba tramitando el cambio de uso de vivienda a agroturismo?. ¿También mintió?». Recuerda que hasta la presidenta asistió a la inauguración de Sa Vinya como agroturismo.

La disposición adicional tercera del decreto ley de simplificación administrativa permite legalizar edificaciones, construcciones e instalaciones agrarias construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de áreas de especial protección, de 1991 y existentes y darles uso turístico.

El Consell le ha cancelado a Porsell la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) por no tener licencia y no acreditar la antigüedad requerida en las instalaciones. Porsell presentó un recurso que está pendiente de resolucion. La directora insular de Turismo, Clara del Moral, señaló la semana pasada hay un retraso en la tramitación de las actas por falta de personal. Del Moral dice que se debe esperar hasta que haya respuesta del departamento de Ordenación turística para ver "si cabe expediente sancionador" contra Jaume Porsell. En caso de que la infracción se considere muy grave conllevará una multa de entre 40.000 y 400.000 euros.

Sa Vinya: "Hace más de un siglo" Sa Vinya se presenta en su web como una finca dedicada a la agricultura y la ganadería. «Hace más de un siglo, una familia del Puerto de Andratx adquirió una finca con la intención de dedicarse a la agricultura y la ganadería. Lo que encontraron en esas tierras fue mucho más que una simple explotación. Descubrieron valores arraigados en la proximidad, la pasión por el cultivo de la tierra y un profundo respeto por la naturaleza. Estos valores se transmitieron a lo largo de generaciones, adaptándose a las cambiantes necesidades de la sociedad. En nuestro agroturismo, deseamos compartir esta historia con nuestros huéspedes».

