El drama de los atascos en Mallorca: "Sea invierno o verano, estoy atrapado en el tráfico todos los días"

No es ninguna sorpresa, y menos para los residentes. Según las últimas estadísticas, la autopista de circunvalación de la Vía de Cintura de Palma es el principal nudo de tráfico de Mallorca que debe evitarse a determinadas horas del día y del año. El tráfico es más denso cerca del cruce con la autopista de Inca. En 2022 se contabilizaron allí 177.015 vehículos diarios, en 2023 ya eran 183.317, lo que corresponde a entre una quinta y una cuarta parte de todos los vehículos que circulan por la isla. La Vía de Cintura es una de las autopistas más transitadas de España.

Según un estudio del Consell, en el resto de Mallorca también se ha medido una mayor densidad de tráfico en 2023 que en 2022. En segundo lugar en el ranking con los valores medios de mayor densidad de tráfico de vehículos al día se encuentra la carretera de acceso a Palma desde la autopista del aeropuerto (Ma-19), con 5.361 vehículos más que en 2022.

Más locales que turistas

Quien piense que los numerosos turistas con sus coches de alquiler son la principal causa de los atascos en temporada alta, se equivoca. El tráfico de cercanías desempeña un papel aún más importante. Al ser Palma la única gran ciudad y el centro económico de la isla, muchos trabajadores se desplazan para trabajar. Fuera de las vacaciones escolares, también hay padres que llevan a sus hijos a la guardería o al colegio en la zona de influencia de Palma. Muchos mallorquines utilizan el coche incluso para trayectos cortos.

En los dos tramos más afectados por el aumento del volumen de tráfico, el Consell, antes gobernado por una coalición de izquierdas, había aplicado dos medidas de tráfico: la reducción del límite de velocidad a 80 km/h en la Vía de Cintura, que ya se ha retirado, y el carril VAO para autobuses, ahora relajado, en la autopista del aeropuerto. Los efectos fueron controvertidos.

No sólo los taxistas y transportistas están molestos

No sólo los taxistas y transportistas que pasan mucho tiempo en las carreteras de Mallorca están cada vez más molestos. Muchos residentes que se abren paso en los atascos de camino al trabajo o a casa también tienen que idear estrategias para evitar quedarse atrapados en el embotellamiento.

40 minutos antes para trabajar

Está Elena González, por ejemplo, que vive en sa Cabana (Marratxí) y no puede empezar a trabajar en su puesto de trabajo a cinco kilómetros, en el polígono Son Rossinyol de Palma, hasta las 7.30 como muy pronto. Sin embargo, llega 40 minutos antes. "Salgo de casa a las 6.40 para que no me pille el atasco entre la autopista de Inca y la Vía de Cintura. Si salgo aunque sea cinco minutos más tarde, tardo hasta media hora en llegar al trabajo en lugar de cinco minutos", dice la mallorquina. En lugar de eso, prefiere pasar el tiempo antes de empezar a trabajar leyendo el periódico o tomando un café.

"Sin duda es mejor que tener que enfadarse todos los días por los atascos", dice esta mujer de 40 años. Cambiar al transporte público alargaría mucho el trayecto al trabajo. Y viajar en bicicleta le da miedo. "Aquí los conductores conducen como cerdos atascados", dice, aunque los accidentes son raros.

Hacer ejercicio antes del trabajo

Nicole S. fue advertida del caos de tráfico en la isla por sus superiores durante la entrevista para su trabajo como asistente dental en Illetas. La nueva expatriada alemana tardó un mes en acostumbrarse a los constantes atascos en la ruta de ida y vuelta desde Arenal. "Tener tantos coches a mi alrededor todo el tiempo fue un verdadero choque cultural", dice.

Ahora se levanta a las 5.40 de la mañana dos veces por semana para estar en su gimnasio de Porto Pi a las 7 de la mañana. A esa hora, recorre los casi 30 kilómetros en un tiempo récord. Después del entrenamiento, se va a trabajar. "No suelo estar en un atasco entre Porto Pi e Illetas", dice. Los 50 minutos que a veces necesita para recorrer toda la ruta otros días son su umbral personal de dolor. Para ella es demasiado lejos para recorrer la distancia en moto, por ejemplo. "En autobús tardaría una hora y media", dice Nicole S.

A la playa después del trabajo

Para Sara Solfiti, que no sale de Palmas hacia su lugar de trabajo en Andratx hasta alrededor de las 10 de la mañana, el tráfico suele ser fluido en el trayecto de ida. En media hora llega a su destino. "El problema es la vuelta. Sobre las 18.15 siempre hay un atasco en la salida de Cala Major, y tardaría fácilmente entre 15 y 20 minutos más en recorrer los 30 kilómetros del trayecto", explica la madrileña, que sólo lleva dos meses viviendo en la isla. Para no perder tiempo, la galerista ahora casi siempre va a la playa después del trabajo, en Sant Elm o Peguera, o va de compras cerca de su trabajo. "Pero entonces no puedo comprar cosas del frigorífico o del congelador", dice. Aún no sabe cómo pasará el tiempo en invierno.

En Madrid, la red de metro y tren está muy desarrollada. "Echo de menos eso aquí, sobre todo en dirección a Andratx. Palma es mucho más pequeña que Madrid. En vista de ello, me parece flagrante la cantidad de atascos que hay a su alrededor".

¿Cambia de lugar de residencia?

Como asesor de ventas de productos médicos, Esteban Oliveras se desplaza a diario a varios hospitales públicos y centros privados de toda la isla. Cada día pasa entre tres y cuatro horas en las carreteras, dice. A menudo tiene que desplazarse desde su casa en Pórtol (Marratxí) hasta su oficina en el distrito de Ciutat Jardí de Palma o llevar a sus hijos al colegio público de Palma. "Sea invierno, verano, llueva o no, estoy atrapado en el tráfico todos los días. En invierno tardo casi 40 minutos en llegar al colegio", dice.

Recientemente, Oliveras y su pareja han pensado repetidamente en trasladarse a Palma. Pero renunciar a la vida en el campo no sólo sería difícil para él, sino sobre todo para sus hijos. "Cuando visitan a amigos en Palma, suelen decir que no quieren vivir en un piso. Quieren correr por la calle o recoger caracoles", dice el padre de familia. Sin embargo, soportarían los atascos. "Cambiaríamos todo nuestro estilo de vida sólo por los atascos", dice Oliveras.

