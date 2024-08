José Luis Mateo: «Tenemos en proyecto un tren que una Palma con aeropuerto y Campos»

BBVA Research acaba de publicas un informe en el que sitúa el problema de la vivienda balear como el más importante del país, y aunque aplaude las medidas que está adoptando el Govern, advierte que van a tener unos efectos limitados. ¿No están cayendo en un excesivo entusiasmo a la hora de vender sus resultados?

Esta claro que estamos ante uno de los principales retos de este Govern. Es cierto que el problema es muy grave, y en nuestro caso se incrementa por el elevado poder adquisitivo de una parte de la demanda y por el alquiler turístico ilegal, que deja muchas viviendas fuera del alcance de los residentes. Pero estamos ante un problema de nivel mundial. Nosotros no pretendemos engañar a los ciudadanos, y hablar de soluciones cortoplacistas sería mentir. Pero lo que sí debemos hacer es adoptar iniciativas lo más rápido posible. Creo que el Govern está poniendo los cimientos para que sea así. Y la prueba es que en los primeros seis meses de legislatura ya nos encontramos con el decreto de emergencia habitacional. En este tema va a ser muy importante la colaboración público-privada, pero también pretendemos poner a disposición de los ciudadanos más de 600 viviendas de protección públicas, 100 heredadas del anterior Ejecutivo y otras 500 nuestras.

La elevada demanda extranjera es señalada como uno de los factores clave que tensa el mercado inmobiliario balear. ¿No hay ninguna forma de limitarla?

La mayor parte de las iniciativas del Govern en materia de vivienda van dirigidas a los residentes, como en el Alquiler Seguro, en el que se pide una residencia mínima de cinco años. Lo que no podemos es adoptar iniciativas que no son conformes a la legalidad, como limitar la venta a extranjeros. Es contrario a los principio de la Unión Europea. Lo que no podemos hacer es engañar.

¿No cree que las manifestaciones contrarias a la masificación turística están también vinculadas al problema de la vivienda?

Todo está entrelazado. El turismo en nuestra comunidad lo toca todo. No tengo la menor duda de que todo está relacionado. Pero no es un problema que ha aflorado este año, sino que venía de ejercicios anteriores, y llama la atención que se ponga sobre la mesa ahora, la forma en que se ha hecho y quienes apoyan estas reivindicaciones.

¿Lo que está diciendo que se ha impulsado esta movilización porque ahora hay un Govern del PP?

Por supuesto. No hay ninguna duda al respecto.

El conseller avanza las prioridades en materia ferroviaria / B.RAMON

El alquiler turístico es un fenómeno que se ha disparado y desde el Govern se habla de tomar medidas valientes. ¿Se van a dirigir a restringir más esa actividad?

Aquí debe de intervenir la conselleria de Turismo, aunque tendremos que ir de la mano ambos departamentos, al igual que con los distintos Consells Insulars, porque son ellos los que van a tener que aplicar cualquier tipo de limitación, sanción o intervención en esta materia.

Usted ha llegado al cargo tras la marcha de una persona que solo ha estado un año en el cargo, cuando el sector inmobiliario pide estabilidad en la política de vivienda. ¿Fue un error nombrar consellera a Marta Vidal?

Va ha haber estabilidad. El extraordinario trabajo que ha desarrollado la consellera ha servido para sentar las bases de toda la política que llevábamos en el programa del PP. Yo no he realizado ni un solo cambio en el equipo que Vidal tenía, precisamente porque queremos esa estabilidad, ya sea en materia de vivienda, de territorio o de movilidad.

El Govern ha apostado por una nueva modalidad de vivienda para venta y alquiler de ‘precio limitado’. Pero hay quien alega que incluso con ese límite, se trata de importes demasiado altos para la población residente.

Nunca es fácil, porque también tenemos que dar un margen al promotor-constructor para que le resulte interesante participar en ese proyecto y pueda obtener sus beneficios, aunque estos márgenes sean muy estrechos. Pero hay otras medidas, como el Alquiler Seguro, y con todas ellas intentamos llegar al conjunto de la población.

Una de sus iniciativas es la de Construir para Alquilar. Los empresarios locales dudan que los grandes inversores quieran participar en una iniciativa que va a pasar necesariamente por pequeñas promociones debido a que no hay grandes superficies de suelo disponibles. ¿Este plan puede pinchar?

Es verdad que mucho más suelo no vamos a tener, pero es que además tampoco lo queremos, porque las islas tienen límites Pero podemos analizar fórmulas que no pasan por crecer en superficie, sino en alturas, por ejemplo.

Ya que hablamos de alquileres, ¿por qué ese rechazo tan firme a aplicar la ley estatal y declarar zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres?

Marga Prohens no deja de decir que hemos venido para cumplir con la palabra dada, y eso supone no aplicar una política de vivienda en la que no creemos. La limitación de los precios del alquiler tiene un doble problema. El primero es que se trata de intervenir sobre el derecho de un propietario, que no vemos como el camino acertado. No queremos intervenir, sino incentivar. Y en las ciudades donde se ha limitado ese precio, como Barcelona, se ha generado un efecto contrario al buscado, con propietarios que se van al alquiler ‘en negro’, que optan por vender o que se retiran del mercado a esperar que las cosas cambien.

Han anunciado un programa de Alquiler Seguro en el que el Govern pagará al propietario y luego ofrecerá la vivienda un 30% por debajo del precio de mercado. ¿Eso no va a fomentar la especulación?

Desde el Govern vamos a vigilar muy bien los precios que se nos van a pedir para evitarlo. Vamos a tener la colaboración de los agentes de la propiedad inmobiliaria y de los administradores de fincas que conocen ampliamente el mercado.

En su primera comparecencia hablo de un plan contra los okupas y solicitó la colaboración de los Ayuntamientos. ¿Qué se pretende hacer?

En Palma ya se está trabajando en un plan contra la okupación, y lo que buscamos es colaborar y lanzar medidas que vayan en la misma línea. Además, ellos nos pueden presentar sus propuestas. En la Ley de Vivienda, que tardará un tiempo en ver la luz, uno de los aspectos que queremos tocar éste. Por ejemplo, aquellos que hayan okupado una vivienda no podrán recibir ningún tipo de ayuda para el alquiler o la compra ni podrán inscribirse en las listas del IBAVI. O que puedan recibir unas fuertes sanciones. En este apartado buscaremos la participación municipal.

Mateo lamenta la mala comunicación con el ministro Puente / B.RAMON

El Govern ha apostado por la posibilidad de legalizar viviendas en suelo rústico que están fuera de ordenación, a cambio del pago de una compensación. Pero el Gobierno central ya les ha advertido que podrían haber incurrido en inconstitucionalidad.

El Gobierno central nos cuestiona varias leyes, y en este caso no estamos excesivamente preocupados, porque en el documento que nos han enviado desde Madrid no se cuestiona la legalización en rústico ni el procedimiento. Hay unas excepciones que no podrán pedir la legalización, y el Estado alega que falta una. Es llamativo porque hablan de un aspecto que afecta al suelo urbano y urbanizable, cuando nosotros solo hablamos del rústico.

Actualmente el transporte público es gratuito. ¿Esta medida puede tener continuidad incluso aunque no la financie el Estado?

Es una cuestión que todavía no hemos debatido en el Govern. ¿Para mantenerla es imprescindible la financiación estatal? Sin duda. Solo contemplamos mantener la gratuidad con esas condiciones. Lo que me gustaría es mantener un canal de comunicación con Madrid para tratar este tema y es algo que no hemos logrado. Las relaciones con el ministro Oscar Puente son inexistentes. Ni nos ha recibido ni está previsto que lo haga, pese a que se lo hemos pedido. Creo que nos merecemos ser escuchados.

Planean crear un área de servicio de taxi única para toda Mallorca. ¿Cuándo y cómo?

El primer paso esencial ha sido permitir esa posibilidad. Ahora se ha puesto en marcha una experiencia piloto en Palma y Calvià, que puede ser muy útil. Para extenderlo al conjunto de la isla uno de los principales problemas va a ser la unificación tarifaria. No creo que el año que viene se pueda aplicar en el conjunto de Mallorca, pero sí podríamos incorporar más municipios a los dos que ahora han iniciado esta experiencia.

¿Uber es tan nocivo para el taxi?

Nadie es nocivo y todo el mundo debe de ocupar su espacio. Introdujimos una moratoria hasta tener acabado el estudio de movilidad, y no se concede ni una sola licencia, ni de taxi ni de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El temor que teníamos es que había unas 10.000 solicitudes de estas plataformas para operar en las islas. Hubo que parar máquinas, porque eso era inasumible para Balears.

¿Damos por muerto el tranvía de la Platja de Palma?

Lo que estamos haciendo ahora es analizar las prioridades en materia ferroviaria. Uno de los proyectos al que vamos a prestar atención es la línea de Migjorn, que debe de unir Palma, aeropuerto, Llucmajor y Campos, municipio este último que es una especie de hub muy importante que distribuye toda esa zona. Es una línea prioritaria por cuestiones de demanda. Otra es la ampliación de la línea de sa Pobla a Alcúdia, y la tercera es el tren de Llevant que llegue hasta Artà. Estamos trabajando en estos tres proyectos, y el tranvía sigue ahí, pero no es prioritario. La unión en tren de Palma y el aeropuerto tiene para nosotros un especial interés.

¿Cuándo llegará el tren al aeropuerto?

Me encantaría dar una respuesta ahora, pero sería mentir. Vamos a trabajar en esa dirección.

Ya en un ámbito más personal, su Conselleria debe de afrontar el problema de la vivienda y el de la movilidad. ¿Es consciente dónde se ha metido?

(Ríe) Mi mujer ya me pregunto si me había vuelto loco. Una de las razones por las que acepté el cargo es porque antes lo hable con ella y me dio el visto bueno. Mis hijos tienen 16 y 18 años, y si hubieran sido más pequeños, lo habría rechazado. También fue fundamental saber con quien iba a trabajar, porque tengo un equipo de primera. Ahora solo lo dejaré si pierdo la confianza de la presidenta Marga Prohens o si me lo reclama mi familia, porque no hay nadie imprescindible.

Suscríbete para seguir leyendo