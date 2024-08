Boulevard: El copropietario del Real Mallorca apoya a Kamala Harris

Cuánto tiempo hace, en años, que la Audiencia de Palma no condena un caso de corrupción. Auuuu, que aullaba el Hermano Lobo. Vayamos con asuntos menos incandescentes. El año pasado se anunció la incorporación de Steve Kerr al accionariado del Real Mallorca. Con cuatro anillos de la NBA como jugador y otros cuatro como entrenador, el base de Michael Jordan y técnico de los Golden State Warriors ganará la semana que viene el oro olímpico en su calidad de seleccionador USA. Pero además, y sobre todo vistos los tiempos que corren, el copropietario del club mallorquinista apoya ciegamente a Kamala Harris.

En la imagen que hoy nos ilustra, puede advertirse la complicidad entre Kerr y la vicepresidenta estadounidense, que atiende sonriente a las explicaciones del entrenador durante un entreno de la selección de baloncesto celebrado el mes pasado. Joe Biden no había renunciado aún a la candidatura Demócrata a la reelección, la leyenda de la canasta y accionista del Mallorca llamaba todavía Kamala a su amiga, que también lo ha invitado a la Casa Blanca. Se acabó la familiaridad, confiesa el seleccionador. «La he visto varias veces y la llamo por su nombre. Si gana las elecciones, tendré que cambiar este hábito, no estaría bien».

Y el inversor mallorquinista hará lo que esté en su mano para que pase de inquilina a propietaria de la Casa Blanca su amiga, que es vecina de San Francisco y entusiasta por tanto de los Warriors. De ahí que Kerr haya apuntado salomónico que «el presidente Biden supo que era hora de dejarlo. Harris es una gran candidata y la apoyaré en todo». En justa correspondencia, adjuntamos el mensaje de ánimo de la vicepresidenta a su selección de baloncesto. «Nuestra nación os vitorea, estamos tan orgullosos de vosotros. Derrotad a Canadá y traednos el oro». ¿Canadá? La CIA sabe algo que nosotros ignoramos.

La implicación de Steve Kerr con Kamala Harris refuerza la imagen progresista del club mallorquín, aunque sin alcanzar la proclividad izquierdista del Real Madrid, que no cuenta entre sus socios con ningún racista ni ultraderechista. Esta pureza ideológica impulsó al socialista Mbappé a fichar por Florentino Pérez, otro santo varón de conducta intachable.

No se zafarán tan fácilmente de los aros olímpicos. Aunque ha pasado algún tiempo desde principios de 2004, recuerden dónde leyeron antes que dos jóvenes de 23 y 19 años podían convertirse en los primeros hermanos mallorquines en competir en las respectivas selecciones de baloncesto de unas Olimpiadas. Eran Marta y Rudy Fernández, un adolescente que desde su debut en Atenas’04 ha recogido tres medallas olímpicas. Para los acomplejados, dos isleños se disputaban la condición de abanderados en París’24, el piragüista Marcus Cooper y el segundo vástago de mi gran amigo Rodolfo Fernández, autor de la carrera de sus hijos. Y dado que en Mallorca todo gira en torno al inmobiliario, el escolta del Real Madrid y Helen Lindes se han desprendido del chalet de Cala Pi que compartían, para invertir en la selecta zona de Palma donde serán vecinos de Andy Kohlberg. En efecto, otro copropietario del Mallorca, aunque no tan mallorquinista como Rudy.

Recuerde dónde leyó antes que «Richard Branson ha vendido su segundo hotel mallorquín en Banyalbufar a un banquero danés». Continuará, debimos añadir. Kim Fournais, cofundador y máximo ejecutivo del Saxo Bank, cayó embrujado por el municipio montañoso al comprar la possessió de Es Rafal. A continuación adquirió al billonario inglés la citada finca de Son Valentí, colindante con Son Bunyola y con licencia para un proyecto hotelero selecto. Y ahora se ha enamorado del envidiable hotel de Sa Coma, situado junto al mar pero en el seno del mismo municipio. Es superfluo que les añada que el magnate nórdico tiene más dinero que la suma de los miles de lectores que están saboreando ahora mismo este artículo. También es el único de los presentes que puede aterrizar en Mallorca pilotando su propio avión.

A menudo me preguntan por qué todo sucede en esta isla, una bendición que se ha tornado desgraciada. Ya advertimos el mes pasado que la detención o retención en Son Sant Joan de la princesa árabe AlJoharah Talal Alsaud, nieta del fundador de la dinastía saudí, habría provocado una tormenta diplomática de considerables dimensiones. Álvaro Iranzo Gutiérrez, embajador de España en Egipto, y su esposa eran los anfitriones en Son Servera de la aristocrática dama. Muy pronto habilitaron con eficacia los recursos legales indispensables, para diligenciar sin traumas la personación y recuperación de la libertad de su invitada, que era investigada por apropiación indebida.

Reflexión dominical redentora: «‘Voy a salvar el periodismo’ suele traducirse por ‘voy a salvarme del periodismo’».

