«Con estas temperaturas a veces hay que parar, por salud»

Mallorca lleva una semana sumida en una ola de calor extrema. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que vaticina una ligera bajada de los termómetros a partir de hoy, volvió a activar ayer el aviso naranja por altas temperaturas y registró de nuevo 40ºC en algunos puntos de la isla, pese a la leve brisa que ‘enfrío’ levemente las zonas más costeras. Mientras, cientos de personas trabajan día tras día bajo el sol tratando de buscar cualquier método para hacer más llevaderas sus jornadas laborales.

Cristina Company y su compañera trabajan como controladores de la ORA en Palma. A las doce del mediodía se sientan en un banco de la calle Blanquerna para merendar. Siempre bajo la sombra. Llevan consigo unos pequeños ventiladores. «Nosotras lo llevamos lo mejor que podemos aunque se hace medio insoportable», explican. Llevan el uniforme enfundado, que «por desgracia» tiene manga corta en la parte de arriba pero pantalones largos. Pese a que su empresa establece ciertos horarios de descanso, en según que momentos también se ven obligadas a parar: «Cuando aprieta sí que a lo mejor nos paramos diez minutos, no más». Su indispensable para una tórrida jornada de trabajo, «una botella de agua bien fresquita».

En una de las travesías que conecta la calle 31 de Diciembre con Blanquerna trabaja Carlos López. Es barrendero y cada día debe abarcar una zona, todo a pie con el cubo a rastras. «Y con este calor» , añade. López asegura que hay días que se ve obligado a parar «por salud», algo, que le ha hecho reflexionar: «Para enfrentarse a este calor hay que ser inteligente y tomar todas las precauciones. Llevar siempre agua, saber cuándo parar, aprovechar los descansos, buscar sombras. Todo cuenta y más si tienes que cumplir en el trabajo». Nunca sale sin su gorra a la calle.

Y es que los trabajos manuales son los que más padecen los efectos del calor. Emilio R. es butanero y asegura que un conocido sufrió un golpe de calor esta semana en la obra. «Ha estado a punto de pasarme pero supe parar a tiempo. Aún así, hay veces que por muchos remedios que pongas no puedes hacer nada. Son tan altas las temperaturas que solo serviría meterse en una bañera con agua fría», cuenta. Por órdenes de su mujer se pone crema solar cada día antes de salir de casa. «Ese sería mi indispensable». Parecido es el trabajo de Antoni Vílchez, que trabaja en una empresa que reparte agua a domicilio. Garrafas de agua para ser más exactos. «Es muy duro. Bajarlas de la furgoneta, subirlas a la carretilla; se pasa mal. Sobre todo cuando te pilla en una acera sin sombra, por ejemplo. Ahí es criminal», relata. Él también lleva siempre una botella de agua fresca en el coche. «Y cuando se acaba se compra otra. No te puedes quedar sin», aconseja.

Pese a todas las precauciones que puedan tomarse, a veces no son suficientes. Edwin Rodríguez sufrió el año pasado un golpe de calor en la obra en la que trabajaba. «Me dolía mucho la cabeza, de repente empecé a ver blanco y me desmayé». Acabó en el hospital. «Fue en una hora punta de sol, aunque acababa de merendar y había bebido bastante agua», explica. Se prometió que no le volvería a pasar. «Si tengo que parar, paro. Y si tengo que ponerme una sombrilla para que no me de el sol, me la pongo», sentencia.