¿Quién es el propietario de Mallorca?

La pulpa económica y demográfica de la situación de Mallorca queda reducida, al prensarla, a una pregunta esencial:

-¿Quién es el dueño de la isla?

-Usted mismo, de ahí la gravedad de los manejos para despojarle salvajemente de su título de propiedad.

Si ha estado usted trabajando durante décadas para compradores suecoalemanes de viviendas, la mínima decencia exigía una advertencia. Tal vez así no se hubiera manifestado usted para proteger es Trenc, ni hubiera defendido la preservación de espacios naturales para que sirvieran de balcones paradisiacos a extranjeros. O no hubiera gastado usted su dinero construyendo macroaeropuertos y macrohospitales, para que los depredadores inmobiliarios presuman ahora de los excelentes servicios que ofrece a la isla a quienes los reciben gratis total.

Conviene recordar que extranjero es aquel que no ha pagado impuestos ni ha trabajado en Mallorca, a diferencia de usted. Nadie quiere a partir de ahora su dinero, lo más apetecible para las instituciones públicas y privadas es que usted se marchara con viento fresco, pero tampoco van a devolverle la carísima inversión que usted ha llevado a cabo durante años, por no hablar de los sacrificios de vivir en una isla plagada de turistas por tierra, mar y aire. Pretenden que usted renuncie a sus derechos, repitamos que afianzados económicamente, sin armar demasiado escándalo. Como mínimo, reclame usted un despido improcedente, visto que le acusan de no haber sabido explotar su isla a conciencia, en contraste con los recién llegados.

¿Ha pagado usted la mitad en impuestos que un castellanomanchego, por no hablar de las otras quince comunidades? Pues después de recibir un mayor castigo tributario, la vivienda también es el doble de cara a su alrededor. Cada euro que se abona en Mallorca por encima del baremo español, y son más de doscientos mil por casa media, es un robo. Por lo penal, no en sentido figurado. Cabe recordar que la Constitución que tanto excita a Sumar/PSOE/PP/Vox prohíbe expresamente la especulación urbanística. No la denuncia o la desaconseja, obliga a las autoridades a cancelarla. En efecto, aquí vendrían bien unas risas en off.

De ahí que los datos simultáneos y en apariencia contradictorios del excelente Observatorio Inmobiliario del BBVA, junto a las autosatisfechas previsiones del orondo Govern, sean en realidad convergentes. Balears va bien, usted no tanto, y además estorba. La pujanza de otros países en las compras de viviendas (BBVA) y «el fuerte impulso de la inversión extranjera» (Govern) coinciden en que los indígenas asumen pacíficamente su compresión y futuro desalojo.

Mallorca se ha convertido en un lugar magnífico para ser extranjero, los aborígenes deberían reclamar dicho blindaje. Solo hay una solución, prohibir la venta de activos inmobiliarios a cualquier persona que no lleve veinte años residiendo en la isla, y desde luego que no los cinco años de quienes aspiran a convertirse en testaferros. Claro que la prohibición de comprar incluye la de vender, un obstáculo insalvable.

Suscríbete para seguir leyendo