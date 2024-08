Cáritas alerta del impacto del desalojo del poblado chabolista de Ibiza en los menores que lo vivieron

Diferentes miembros del equipo de Cáritas se desplazaron el miércoles a las nueve y media de la noche al poblado chabolista de Can Rova, en Ibiza, donde aún había unas «50 o 60 personas», afirma Maite Barchín, trabajadora social de la entidad: «Estaban esperando a ver si algún amigo o conocido les podía acoger en última instancia y hubo gente cuyos apoyos no funcionaron», apunta. Una hora después, cerca de las diez y media de la noche, el Centro de Acogida Natzaret, el albergue de Cáritas, acogió a dos familias.

«En una de estas el marido tiene un trabajo estable y se puede quedar a dormir allí. Las mujeres y los niños se quedan aquí, porque no queríamos mezclar», indica Ana Ferrer, trabajadora social y coordinadora del albergue. Antes de su llegada, por la mañana Cáritas acogió a otra familia: «Ya tenían nuestra tarjeta y nos contactaron directamente», apunta Ferrer.

Diez menores sin cama

Diez de los menores que vivían en Can Rova no tenían donde pasar la noche, según denuncian los propios afectados. De ellos, seis son niñas y uno es un bebé de cinco meses. Para las trabajadoras sociales, la situación que han vivido los niños «es lo más horrible». Ferrer recuerda que la mañana de este jueves «la madre de una de las niñas dijo, cuando vino a firmar el contrato, que la niña tuvo pesadillas y que la vió en la cama como si tratase de parar con su mano a quienes les desalojaron».

David Ventura

Jaimie, la madre de uno de los menores de Can Rova, que tiene seis años, recuerda la «dura» situación que ha vivido su hijo. En su caso, ha pasado la noche alejada de su marido, que fue uno de los detenidos, y ha dormido en la habitación que les ha dejado un conocido. Cuenta que su hijo no para de preguntarle: «¿Cuándo nos vamos a nuestra casita?», «¿Mami ya tenemos donde vivir?», «¿Dónde vamos a dormir?», relata entre llantos la madre, que considera Can Rova su «casa» y donde están «todos los juguetes» de su hijo.

«Para los niños ha sido una vivencia muy dura y muy fuerte», apunta Barchín. Ahora, en los albergues, las familias que hay «podrán seguir su vida normal» durante el mes que se les concede «para sopesar la emergencia y que puedan buscar una alternativa».

En el caso de las madres que están en el albergue y trabajan, desde Cáritas aseguran que los menores están apuntados a la escuela de verano o que reciben el apoyo de sus parejas o familiares.

La vivienda, el problema

Las trabajadoras de Cáritas apuntan a la situación de la vivienda como uno de los grandes problemas de la isla. Quienes acuden al centro ya no son personas con necesidades económicas, el mismo caso el de los desalojados de Can Rova: «Por ejemplo, la chica que vino ayer tiene un trabajo estable, tiene documentación, su marido trabaja... Lo único que necesita es un piso», cuenta Ferrer, antes de añadir: «Diría que el 80 o 90% de los que estaban allí trabajan. Simplemente tenían el problema de la vivienda, que no hay espacios que acojan a familias con niños».

Barchín coincide en que cabe ampliar la concienciación «de que necesitamos una vivienda que sea asumible y que se alquile a familias con niños, porque muchas veces no les quieren alquilar... Nos hemos deshumanizado», opina, y añade: «Necesitamos que quienes tienen muchos pisos, por favor, destinen uno de los 10 o 15 que tengan a un alquiler normal...». Su compañera insiste, además, en que «se alquilan habitaciones por 1.000 euros y no te dejan ir con niños».

Más allá de los afectados por el desalojo de Can Rova, Cáritas señala que recibe «todos los dias» gente que necesita un lugar en el que vivir. Ahora mismo en el albergue hay 17 personas (14 de Can Rova, de 21 que caben en total), y entre estas hay una mujer embarazada y una anciana de 80 años que no tenían otro lugar al que ir.

