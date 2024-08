El plan de infraestructuras educativas prevé invertir 600 millones en 10 años para construir 77 nuevos centros y ampliar 60

El Govern ha presentado su plan de infraestructuras educativas, que prevé invertir 600 millones de euros a lo largo de diez años para construir 77 nuevos centros y ampliar otros 60, además de acometer reformas integrales y otras mejoras puntuales. El estado y la saturación de los colegios, institutos y demás centros de enseñanza públicos del archipiélago es una reivindicación histórica de la comunidad educativa, que ve como las actuaciones de las administraciones no consiguen ir al ritmo del crecimiento de la población escolar y cómo algunos proyectos prometidos están encallados desde hace décadas por diversos motivos (como el IES Son Ferriol, el IES Maioris, la ampliación de la oferta en Campos, la nueva escuela de Caimari, o, si hablamos de ámbitos universitarios, la Biblioteca Central o la segunda residencia).

La presidenta ha razonado que este "ambicioso plan no es un proyecto de una legislatura" (ni siquiera de dos), por lo que quiere lograr un consenso con las otras fuerzas políticas para asegurar su mantenimiento: "Cuando hablamos de la dignidad y la seguridad de alumnos y profesores no caben las ideologías", ha indicado Marga Prohens, que ha defendido esta planificación como algo necesario ante una población escolar que va al alza y ante unas infraestructuras que requieren de forma urgente ampliaciones y actualizaciones. La líder del PP ha lamentado el estado de las infraestructuras que se han encontrado (ha tachado algunas de "lamentable"), una situación que Balears "no se merece". Ha criticado en este sentido al Pacte de Progrès, al considerar que en ocho años "con más recursos que nunca" su trabajo no ha supuesto una mejora de las infraestructuras (aunque el próximo curso empezarán a funcionar centros impulsados o ampliados la anterior legislatura, como los CEIPs de Inca, Campos, Santanyí o la Colònia de Sant Pere).

Tras la presentación a la prensa, en el caluroso hall del IES Joan Maria Thomàs (instituto muestra de la saturación de las instalaciones: tiene aulas modulares y este año se han tenido que hacer clases en el vestíbulo e incluso en el bar), el conseller Vera y la presidenta darán a conocer el plan a los grupos políticos en el Parlament ¿Se podía ampliar ese presupuesto de 600 millones según las aportaciones que hagan los partidos? El Govern ha asegurado que sí, que la inversión podría crecer tras escuchar las aportaciones de los otros partidos y de los representantes de la comunidad educativa.

El plan prevé inversiones a corto, medio y largo plazo y se presenta después de que el conseller haya visitado este curso "casi todos los centros públicos de las islas" y haya anotado las peticiones de los equipos directivos. Asimismo, Vera se ha reunido con todos los alcaldes y regidores de Educación para conocer las necesidades de los municipios. Palma ha sido destacado como un caso que requiere especial atención y en el que el principal problema es la falta de suelo. Ha hecho mención específica a las ampliaciones previstas para los centros de Son Gotleu, entre otras actuaciones.

El informe (que será colgado al completo en la web del Govern en los próximos días) prevé acometer 300 actuaciones, incluyendo la construcción de 77 nuevos centros: 36 colegios de Infantil y Primaria; 12 institutos; 12 centros integrados de Formación Profesional (CIFP); diez de Régimen Especial; tres de Enseñanza Superior y cuatro de enseñanzas universitarias. También se acometerán 60 proyectos de ampliación y centenares de intervenciones de mejora.

De los 600 millones anunciados, el actual Govern se compromete a gastar 150 en los tres años que quedan de legislatura. El plan ha tenido en cuenta el déficit de plazas públicas de primer ciclo de Infantil (0-3) existente en la isla (y la lenta creación de plazas por parte de los municipios) y por eso prevé que los nuevos centros anunciados ya incorporarán esta etapa, con lo que, en algún momento, 42 CEIPs tendrán esta oferta educativa, lo que supondrá incrementar la red pública 0-3 en 1.500 plazas. En los proyectos de nueva construcción, se hará un edificio exclusivo e independiente para todo Infantil (0-6 años).

La hoja de ruta de la Conslleria prevé muchos traslados de ofertas formativas de sus centros actuales a otras ubicaciones, lo que permitirán descongestionar institutos. Por ejemplo, ha mencionado el caso del IES Son Pacs (se hará un nuevo edificio para ESO y Bachiller y las actuales instalaciones se pontenciarán como centro de FP) o el traslado de los alumnos del IES Son Cladera a un nuevo edificio en la calle Aragón, lo que permitirá que el CIFP Juníper Serra se extienda a las actuales instalaciones del Son Cladera. El Politécnic pasará a ser solo de FP (decisión que ya ha causado reacción entre los docentes de ESO y Bachillerato del centro).

Uno de los proyectos más ambiciosos previstos es el Distrito de las Artes, que, junto al actual edificio del Conservatorio, contará con nuevos edificios para la ESADIB, la ESDIB, el Conservatorio Superior, un nuevo instituto con programa integrado de enseñanzas artísticas (lo que permitirá descongestionar el Joan Maria Thomàs), y la prometida segunda residencia universitaria (a la UIB también se la he prometido una biblioteca central, un nuevo edificio para Ciencias y la ampliación de la Escola Politècnica Superior).

Primeras reacciones

Pepita Costa, presidenta del Consell Escolar de Baleares, ha valorado de primeras positivamente todo lo expuesto y ha recorgado que hace unos meses el organismo que preside ya advirtió de la necesidad de hacer un "esfuerzo sobrehumano" en infraestructuras educativas. Ha celebrado que se anuncie este plan, que espera que se vaya desarrollando con la máxima celeridad posible. Por su parte, desde el STEI, Lluís Segura, ha echado a faltar a alguna mención a la posibilidad de bajar las ratios de alumnos por aula, un compromiso ligado a los espacios disponibles que está en el segundo Acuerdo Marco asumido por el actual equipo de Govern.

El curso que viene se estrenarán proyectos impulsados por el anterior equipo de Govern, que impulsó dos planes de infraestructras tras los cuatro años prácticamente de parálisis durante el Govern Bauzá. Cabe señalar que en aquellos ocho años, se presupuestaron actuaciones por un total de 150 millones. Finalmente, de esta cantidad se ejecutaron 135 millones: se construyeron 12 nuevos centros, se ampliaron 45, se acometieron 142 intervenciones relacionadas con la climtación y se hicieron 298 reformas. Algunos proyectos culminarán a lo largo de esta legislatura, como el nuevo colegio de La Femu.