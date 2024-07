Una mujer se fractura una mano en un barco Barcelona-Palma: «No emitieron ningún informe médico y tampoco me dejaron reclamar»

Dos fracturas en la base de una mano y un gran hematoma en una de sus rodillas. Un parte médico que resume el trayecto Barcelona-Palma que hizo Aurora Gornals la madrugada del pasado lunes, cuando regresaba junto a su pareja y su banda de música de haber actuado en un pueblo cercano a Girona.

«Fuimos el fin de semana a tocar a Banyoles y por cuestiones de logística -facturar los instrumentos salía más caro que ir por mar- terminamos comprando un billete de barco en la naviera GNV, con camarote y coche incluidos. La ida fue bastante bien, todo normal. En el viaje de vuelta empezaron los problemas», cuenta Gornals.

Como en la mayoría de embarcaciones que transportan vehículos, todos entran uno a uno y van aparcando tanto en el interior del buque como en la cubierta. «Acabábamos de dejar el coche donde nos habían indicado y cogimos las mochilas para ir al interior del barco. Nada más bajarme del coche, metí el pie en una especie de bulto metálico que era del mismo color que el pavimento y caí fuertemente al suelo», relata. Tal y como puede verse en las imágenes, una parte de estos pequeños pilones -que según la tripulación se usan para amarrar los coches cuando hay mala mar- están pintados de amarillo. Otros, como el que propició su caída, no. «No estaba bien señalizado y algún día puede haber una desgracia», denuncia.

Los mismos pilones pero pintados de amarillo. / DM

En ese momento, un empleado de la naviera se preocupó por el estado de Gornals, que yacía malherida en el suelo, y le facilitó una silla de ruedas para bajar hasta la consulta médica del barco. «En primera instancia, me atendió un supuesto médico que me sentó en una camilla y no me tocó en ningún momento», cuenta. El facultativo le pidió ver qué le dolía: «Se centró en la rodilla, me puso un poco de pomada y me dijo que me la extendiera yo. Después me puso una especie de venda, pero no para inmobilizar ni nada, sino para que no me manchase», explica.

Sin embargo, los problemas no cesaron ahí. «Cuando acabamos la consulta, lógicamente pedimos el informe médico, a lo que el clínico me contestó que él no emitía informes. Me remitió a recepción y ahí me volvieron a decir, después de un par de horas de espera, que era el médico el que tenía que expedirlo». Entretanto, hubo un detalle que a Gornals y a su banda les sorprendió: «Cuando les dije que podía haber fractura, se les cambió la cara y el médico me volvió a atender, aunque repitió que no emitiría el informe». Este diario ha intentado contactar, sin éxito, con la naviera GNV para conocer su versión de los hechos.

Atracaron en Palma el lunes por la mañana y se bajaron del barco sin ningún documento que reconociese sus lesiones ni que dejase constancia de dónde se habían producido. «Tampoco nos dejaron poner hoja de reclamaciones», critica. «Teníamos un seguro de viaje, y con eso y mucha paciencia, entre la Clínica Juaneda y Son Llátzer terminaron por hacerme la radiografía y concluir que tenía dos fracturas en la mano. Ahora la tengo escayolada y no podré acudir a dos conciertos que tenía programados estas semanas».

Gornals se encuentra en su casa a la espera de ver qué dice su seguro y estudia emprender acciones legales contra GNV debido al trato recibido y a su negativa a emitir le informe tras su desafortunada «y evitable» caída.