Sánchez interioriza el «drama» de Baleares

Si Joe Biden siguiera la agenda de Pedro Sánchez un solo día, fallecería en el intento o exigiría un atentado reparador. Por contra, el presidente del Gobierno sonreía lozano al anochecer de una jornada que hubiera sido la más dura de la existencia de cualquiera de sus conciudadanos. Y eso que en La Almudaina le faltaba el tramo más empinado, un cara a cara en el Consolat con Marga Prohens.

Si puedes permitirte una corbata verde en horario de máxima audiencia, a tus enemigos les sobran razones para preocuparse. Sánchez no solo mantiene el cuello firme de la anchura de la cabeza, y los hombros de quien está camino de alguna de las disciplinas más exigentes de París’24. Además, respondió a cada una de las preguntas que le plantearon con una sonrisa falsa, en cuanto que enmascaraba una carcajada. Este hombre se crece ante el castigo, bromea incluso con «el proceloso camino de la investidura», que parece sorna hasta que se advierte que se está refiriendo a su propia coronación.

A Sánchez le queda tiempo para apiadarse de los demás. Cuando se refiere «al drama de la vivienda, no solo en Baleares», está claro que debe traducirse por «el drama de la vivienda, sobre todo en Baleares». Y la soltura del enunciado demuestra que ha leído reportajes sobre el colapso turístico, y ha contemplado las manifestaciones al respecto. Otra cosa es que se comporte como un tramposo sumiso a Airbnb, patrocinadora de los Juegos Olímpicos, con su propuesta sumisa de que se necesite la aquiescencia de los tres quintos de una comunidad de vecinos para prohibir el alquiler turístico en un inmueble. La única opción correcta es que un solo vota en contra impida la violación hotelera del domicilio sagrado.

Sánchez suscribe la irreversible crisis habitacional de Mallorca, y acabará aterrizando en la necesidad de adoptar medidas drásticas, que no pasan desde luego por la benemérita enumeración de los proyectos de vivienda social en construcción, la farsa de ocho años de Pacto de Progreso. En primer lugar, en Baleares hay viviendas suficientes, salvo que son demasiado caras para los nativos. En segundo y muy principal lugar, no se trata de subvenir a las necesidades de los más desfavorecidos. El «drama» afecta a las clases medias, el presidente del Gobierno tampoco podría comprarse una casa en Mallorca. Ni sumando a su sueldo los masters de su esposa.

Hablando de Begoña Gómez, y era inevitable, su esposo pretendió ignorar al juez Peinado tras el despacho con el jefe de Estado que acabó sospechosamente a la misma hora que el partido de Nadal/Alcaraz. Siempre con la media sonrisa a cuestas, se desentendió de sus cuitas judiciales para no complicarle la vida al Rey. Porque el monarca no comparte su sangre fría, y porque el socialista no es un alfeñique como Le Senne, que pretende descargar su exhibición de violencia en La Zarzuela. Es curioso que la cobardía española anide en la extrema derecha, que solo es capaz de acosar a la izquierda en rebaño.

Al asumir el «drama» de la vivienda, Sánchez se distancia sobre todo de los ocho años de pamplinas también llamados Pacto de Progreso. El presidente del Gobierno no se refugió en una vacilante «percepción puntual de saturación» (Hila) ni en «turismo es democracia» (Armengol). Tampoco esgrimió las fabulosas y ficticias riquezas de una industria depredadora. El análisis presidencial desarmaba sobre todo a sus correligionarios.

«Queremos tener la mejor colaboración con el gobierno de las Islas Baleares», sentenció un Sánchez que no pensaba enredarse en querellas con enemigos de talla minúscula. Desarmaba así de antemano la excusa favorita de Prohens, otra personalidad consciente del «drama» pero sobre todo de que no piensa adoptar ninguna decisión para solucionarlo.

Deadpool y Lobezno le soltarían al alimón a la presidenta de Baleares, «tú no tienes derecho a un monólogo en esta película, confórmate con haber posado junto al protagonista principal». Sobre todo, cuando el monólogo de la presidenta empieza señalando que Sánchez lleva «un año de investidura» En realidad son ocho meses desde noviembre, si se equivoca un treinta por ciento y por duplicado en un cálculo tan elemental, cabe imaginar los errores de Prohens en el abordaje del «drama» de la vivienda de su comunidad. En la versión de la presidenta del Govern, ha puesto a Sánchez contra las cuerdas. A sabiendas de que no habría otra versión, como con Le Senne y el Rey.

Frente a la monotonía de Prohens, el pícaro Sánchez cambia de tercio a voluntad, arranca con la letanía de resultados económicos exultantes y, de repente, se pone la mano en el pecho para desgranar su reinvención de Cataluña. Ni rastro del presidente del Gobierno humillado hasta el extremo de verse obligado a declarar ante un juez de Instrucción, con Vox de caniche que le mordisqueaba los tobillos.

Por supuesto que el jupiterino Sánchez, evocación de Macron, se atribuye el éxito de un pacto para reconquistar la Generalitat en Cataluña. Sin embargo, a continuación descarga las facturas y contrapartidas en sus hermanos del PSC. Su desafío consiste en una defensa entusiasta del papel jugado por ERC, obviando que la asociación está llevando a Esquerra a una autodisolución similar a la sufrida por Sumar. Ya saben, el héroe que succiona el vigor de sus aliados. Aun a riesgo de ser deglutido en el intento, mejor ser socio que enemigo de este político en aparente plena forma. Subestímelo a su propio riesgo.

