Jorge Campos se querella en Palma contra Alvise Pérez

El diputado nacional de Vox por Mallorca, Jorge Campos, ha presentado una querella criminal contra el eurodiputado Alvise Pérez, líder de la formación Se Acabó la Fiesta, al que acusa de tres delitos por realizar comentarios despectivos contra él en los diferentes canales de las redes sociales que maneja para lanzar sus mensajes. Alvise cuenta con alrededor de medio millón de seguidores en estas redes sociales.

En concreto, el representante público de Vox acusa a su rival político de los delitos de revelación de secretos, delito de odio y contra la integridad. Esta querella, redactada por el abogado Alvaro Martín Olmos, fue ayer ratificada por Campos, que acudió al juzgado de Palma para confirmar su disposición a actuar contra Alvise Pérez.

En concreto, Campos se queja de que hace tiempo que viene sufriendo una persecución personal del eurodiputado, lanzando acusaciones contra él en las redes, que van más allá de la crítica política, sino que invaden la esfera personal. Estos comentarios despectivos hacen referencia al proceso de divorcio que está manteniendo con su exmujer.

El diputado nacional de Vox denuncia que el otro político ha facilitado algunos detalles de este proceso privado en las redes sociales, asegurando que se ha beneficiado ilegalmente de fondos del partido, para financiar gastos privados. También le acusa de haber traicionado a su esposa con otra mujer, y cuestiona que precisamente Campos se presente en sociedad como un marido y padre ejemplar.

Según pudo saber este periódico, Campos se siente especialmente perseguido por su rival político, pese a que ambos representan formaciones de extrema derecha, desde que obtuviera su acta de diputado nacional. A partir de ese momento, Alvise ha ido publicando una serie de artículos o comentarios poniendo en cuestión la honorabilidad y honradez del político mallorquín.

La querella también se extiende hacia otra persona, un vecino de Ibiza que se alinea en la misma línea de Alvise y secunda las acusaciones que presenta contra Jorge Campos.

El diputado de Vox considera que todos estos datos de su vida personal y del estado de su matrimonio pueden afectar de una forma muy especial en sus dos hijos. Uno de los puntos que enfrenta precisamente a Campos con su exmujer es la custodia de sus dos descendientes, que es una decisión que está pendiente de ser resuelta por el juzgado.

También considera el político de Vox que Alvise no tiene ningún derecho a facilitar el más mínimo detalle de la mujer con la que se le relaciona en estos momentos, ya que no forma parte de la vida pública. En una de estas publicaciones realizadas por Alvise en las redes sociales se califica a Jorge Campos de «bragueta floja», una descalificación que el diputado nacional no está dispuesto a consentir, de allí que haya presentado esta querella criminal. Otra de las irregularidades que denunció Alvise fue publicar una fotografía sobre una factura de una habitación de hotel, asegurando que Campos había gastado fondos públicos para agasajar a una mujer. También le relacionó con una supuesta amante, que sería una comercial de una revista que se publica en Mallorca. Debido a la condición de eurodiputado de Alvise, el político disfruta de un aforamiento especial. Por ello, está previsto que el juzgado de Palma, si acepta a trámite la querella, solicite autorización a la Eurocámara para iniciar una investigación contra el denunciado.