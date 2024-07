Prohens califica de "ataque frontal" a Baleares el acuerdo entre PSC y ERC: "No podemos permitirlo"

Después de meses en los que la tónica habitual ha sido el cruce de reproches, Pedro Sánchez y Marga Prohens se veían las caras por primera vez desde que la dirigente popular llegó al Consolat de Mar tras relevar a Francina Armengol. Ambos se conocían de la etapa en que la presidenta del Govern fue diputada del PP.

La presidenta ha sido muy dura al denunciar tras la reunión que el preacuerdo entre PSC y ERC para que Cataluña tenga un concierto económico supone un "ataque frontal" al resto de Comunidades y "especialmente" a Baleares, recordando que las islas son la segunda región que más recursos aporta al sistema de financiación autonómica y la novena en recibir. "Como presidenta mi responsabilidad será siempre defender por encima de todo los intereses de los ciudadanos de las islas, sobre todo en un momento en que hay cuestiones se estan negociando continuamente solo con algunos. No puedo permitirlo. Lo primero que le he trasladado es su obligación de convocar la Cofnerencia de Presidentes para abordar estos temas que nos afectan entre todos", afirma.

En este sentido, pide al presidente del Gobierno que "no intente confundir" a los ciudadanos después de que el dirigente socialista haya comparado el acuerdo en Cataluña con la aprobación del reglamento del REB fiscal esta misma semana: "No es comparable a este acuerdo porque el REB supone compensar la insularidad y, en ningun caso, rompe el principio de solidaridad entre comunidades o se carga el sistema de financiación, sino que es una figura complementaria".

Asimismo, la presidenta no descarta recurrir el acuerdo de Cataluña ante el Tribunal Constitucional una vez se haya formalizado, si bien insiste en que esperarán a poder leer la "letra pequeña" antes de tomar cualquier decisión. "No aceptaremos ningún tratamiento singular con Cataluña que tengan que pagar, como siempre, los ciudadanos de Baleares. No queremos ser ni más ni menos que nadie", añade.

Por otro lado, defiende que la reforma se tiene que negociar con el conjunto de Comunidades, primero en la Conferencia de Presidentes y luego en el Consejo de Política Fiscal, donde cada región defendera sus singularidades y criterios: "No podemos aceptar que se negocie de forma bilateral solo con Cataluña y se rompa la caja única y la solidaridad entre el resto".

En cuanto a la negociación, Prohens adelanta que el Govern defenderá como reivindicaciones propias el respeto a la autonomia fiscal, el crecimiento poblacional, la población flotante, el principio de ordinalidad o un mayor peso a la variable de la insularidad

La popular también pide al presidente del Gobierno que impulse el complemento de insularidad para los funcionarios de las islas y reclama que avances como el REB fiscal "no vaya en detrimento" de otras medidas como los convenios de carreteras y ferroviario: "No puede dejar a estas islas sin una inversión básica en transporte público e infraestructuras".

Sobre la llegada de menores migrantes a las islas y la petición de que Baleares tenga un tratamiento singular que le permita no acoger a quienes llegan a otras regiones como Canarias, Prohens defiende que el Gobierno debe ser "muy consciente" de la realidad insular por la ruta asentada desde Argelia: "Los servicios de atención están con una sobreocupación del 650%, así que esto no va de solidaridad o de no querer recibirles, sino de la capacidad y de cómo están de tensionados los servicios públicos".

Por ello, justifica su negativa a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para que el reparto entre Comunidades sea obligatorio: "No podemos aceptarla, no podemos acoger con condiciones de dignidad a más menores de los que llegan cada semana a Baleares".