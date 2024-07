Choque entre dos ministros y el Govern del PP por la cuestión migratoria

Choque político entre dos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en relación a la cuestión migratoria y el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) en Baleares. Así, la líder popular denuncia que tanto la titular de Migraciones, Elma Saiz, que ayer estuvo en Palma, como el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que visitó la isla la semana pasada, no han querido mantener una reunión con el Ejecutivo autonómico. Un hecho que ambos ministros niegan de manera tajante.

En este sentido, Prohens aseguró que enviaron una carta formal el pasado jueves a Elma Saiz con el objetivo de aprovechar la visita de la representante estatal para mantener un encuentro entre ambas instituciones, pero «la respuesta fue que no tenía tiempo para reunirse». «Ha tenido tiempo para hacer una rueda de prensa, pero la respuesta fue que no tenía tiempo para reunirse con los representantes de los ciudadanos de las islas, que es el Govern»,recriminó ayer la líder del Ejecutivo autonómico después de que Saiz tildara de «rotundamente falso» que no quisiera reunirse con el Ejecutivo balear.

De hecho, Prohens incidió en que únicamente «se invitó a la consellera a acompañar a la ministra a una visita para la cual», según agregó, no habían sido avisados. «Como diciendo que si quería ver a la ministra lo que tenía que hacer la consellera era adaptarse a su agenda»,censuró la presidenta. A partir de aquí, incidió en que las competencias de inmigración son estatales y, por tanto, «la responsabilidad es del Gobierno de España», no del Govern.

Por su parte, Saiz, que ayer visitó la Delegación del Gobierno en Baleares, aseguró que es «rotundamente falso» que no se quisiera reunir con la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer. La titular del ramo determinó, además,que la semana pasada, en el marco de la Conferencia Sectorial celebrada, tuvo la ocasión de estar con la consellera y compartir con ella la «importante reforma del reglamento de la ley de Extranjería». También concretó que Cirer estaba invitada a acompañarla este lunes a las visitas que tenía programadas por la mañana, y «por cuestiones de agenda» la consellera no pudo.

«Es rotundamente falso que haya habido una negativa por mi parte a tener un diálogo. Todo lo contrario, nunca ha habido tantos foros y desde luego la propia consellera podría haberme acompañado esta mañana y al final no ha podido por cuestiones de agenda», sentenció.

Por otro lado, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, argumentó que no se reunió con el Govern la semana pasada porque su agenda ya estaba cerrada cuando desde el Ejecutivo solicitaron la reunión. En un mensaje en la red social X (antes Twitter) , el ministro respondió así a las críticas de Prohens, quien reprochó al ministro «no tener ni cinco minutos para reunirse con el Govern, como desde éste se le había solicitado».

«La presidenta Marga Prohens ha criticado que, en mi reciente visita a Baleares, no quisiera reunirme con su Gobierno. Quizá porque no le han informado correctamente», apuntó Torres, explicando que desde el Ministerio invitaron al Govern a los actos homenaje a las víctimas del franquismo conocidas como 'Les Roges del Molinar', al que acudió la consellera balear de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas.

Posteriormente, Estarellas envió una carta al ministro, dos días antes de la visita, en el que le solicitaba una reunión. «Le respondí por carta agradeciendo su petición, pero aclarándole que la agenda, apretada, estaba ya cerrada días atrás. Y que encantado de reunirnos cuanto antes», concluyó el ministro.

