Una niña de 13 años, "traumatizada" por lo ocurrido en un vuelo de Birmingham a Ibiza

Un padre galés asegura que su familia, incluidos su dos hijos, ha quedado "traumatizada" después de que un vuelo de la compañía aérea Jet2 que volaba de Birmingham a Ibiza se convirtiese en una auténtica discoteca.

Según explica el Daily Post, John Williams, de 50 años, viajaba a Ibiza con sus hijos y su mujer para celebrar en la isla un cumpleaños familiar. Asegura que en cuanto se sentaron en el avión ya detectaron un grupo bastante amplio de pasajeros que empezaron a "gritar, insultar y beber". Tras llevar en el aire unos 25 minutos, unas 40 personas divididas en dos grupos, se levantaron de sus asientos y comenzaron a "causar estragos".

Williams añade que estas personas se pusieron a gritar y a bailar en el pasillo de la aeronave a pesar de que estaba encendida la luz de seguridad que obliga a mantenerse sentado y con el cinturón abrochado.

John cuenta al periódico que la familia viajaba a Ibiza un fin de semana "para celebrar el 13 cumpleaños de mi hija, el 13 de julio. Lamentablemente, el vuelo de ida fue el peor que he vivido en más de 40 años volando. Mi pequeña quedó traumatizada".

La tripulación no hizo nada

Este pasajero asegura que una azafata del ruidoso vuelo de Birmingham a Ibiza le aseguró que era como "un autobús divertido", cuando lo que estaba ocurriendo era que un amplio grupo de personas no dejaban de gritar y de beber. "Los auxiliares de vuelo no hicieron nada para detener el comportamiento peligroso y disruptivo de estos pasajeros", incluso no dejó de servir alcohol a todos ellos a pesar del desorden que había a bordo.

Añade: "Traté de advertirlo discretamente [al personal], les dije que estaban comprometiendo la seguridad. La azafata dijo: 'este es un autobús divertido'. Fue absolutamente repugnante. Mi hijo estaba enfadado, mi hija estaba ansiosa. Esas personas estaban arrojando cosas al pasillo, el personal no hizo nada al respecto. Fue increíble de ver".