Lista de espera para alquilar chalés en Mallorca por más de mil euros al día

Si alguien puede pagar alquileres de más de 1.000 euros por noche, Mallorca es su isla. Porque su mercado de superlujo permite encontrar residencias unifamiliares por las que se abonan más de 30.000 euros por mes, con algún caso excepcional en la que el precio alcanza los 99.000 euros mensuales. Con un dato adicional, y es que algunas de estas propiedades tienen lista de espera al haber más demanda que oferta, según pone de relieve el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda.

«Mallorca se ha convertido en una isla muy atractiva para el superlujo, y la prueba es que más de la mitad de los municipios con el mercado inmobiliario más caro de España son de Baleares» destaca Artieda, que además señala la elevada demanda existente para los inmuebles por los que se pagan entre 15.000 y 20.000 euros mensuales, superior al producto que hay en el mercado.

El presidente de los API de las islas afirma que hay un apreciable número de personas cuya capacidad económica les permite pagar esos alquileres para pasar algunos meses en Mallorca, sin que tener que abonar 15.000 euros mensuales les suponga el menor quebranto.

Señala un ejemplo que él mismo gestionó, y es el de una familia que puso en marcha un proyecto de reforma en su vivienda habitual y que precisamente lo que buscó para pasar los meses de duración de las obras fue un chalé de esta categoría.

Mas demanda que oferta

«No era un grupo de 20 personas, era una familia que se podía permitir el afrontar un gasto como éste sin titubear», pone de relieve. Y en ese sentido, insiste en que la cifra de personas que buscan en Mallorca este tipo de productos supera la oferta disponible.

Un aspecto a tener en cuenta, según señala la anterior presidenta del citado colegio de los API de Baleares, Natalia Bueno, es la polarización que se está registrando en el mercado familiar, con «un número creciente de visitantes que pueden pagar precios desorbitados frente a unos residentes cada vez más empobrecidos» al no poder asumir los valores del mercado. «Eso no es bueno y así no vamos a ninguna parte», lamenta.

Hay que recordar que días atrás Artieda y Bueno ya habían denunciado la avalancha de peticiones que se registran cuando sale al mercado un piso de dos habitaciones por un precio máximo de 1.100 euros mensuales, al ser el más demandado y haber muy poco producto en oferta. Ambos coincidieron en que cada inmueble de esas características que se anuncia recibe más de 200 peticiones en un plazo de 48 horas.

Por poner algún ejemplo, en el caso de Palma resulta muy difícil encontrar un piso de dos habitaciones por menos de 1.000 euros, al igual que en Calvià.

Un reciente informe de Fotocasa destacó que Baleares es la segunda autonomía con los alquileres más elevados de España, solo superas por Madrid, y eso por lo que se refiere al mercado normal, y no al de lujo.

Según este estudio, el alquiler medio de las islas se ha situado en los 1.447 euros mensuales (muy por encima de esos 1.100 que muchas familias no pueden superar), solo por detrás de los 1.577 euros de Madrid, con Cataluña en tercer lugar con sus 1.381 euros. La media estatal es de 1.012 euros mensuales, lo que refleja que el problema de acceso a una residencia de España alcanza sus niveles máximos en el archipiélago.

Por capitales, Palma se sitúa en cuarto puesto, con 1.438 euros mensuales, por detrás de los 1.775 de Barcelona, los 1.682 de Madrid y los 1.559 de San Sebastián.

Los más caros

Aunque Artieda hace referencia a la fuerte demanda de villas y chalés en Mallorca con alquileres de 15.000 a 20.000 euros mensuales en el contexto del mercado de lujo, hay que subrayar que estos importes no son los más elevados que se encuentran en la isla, con diferentes inmuebles en los que ese valor se duplica e incluso puntualmente se mueve entre los 60.000 y los 99.000 euros mensuales.

Eso implica que hay personas que están dispuestas a pagar en Mallorca una media que supera los 2.000 e incluso los 3.000 euros por noche, con fechas en los que esos importes se llegan a acercar a los 5.000 euros por jornada.

Entre las zonas en las que aparecen las villas con alquileres más elevados se encuentran Porreres, Ses Salines, Andratx, la palmesana Son Vida, Pollença, Valldemossa y el Port d’Andratx, y en todas ellas se pueden encontrar residencias en las que el desembolso mensual alcanza y supera los 40.000 euros mensuales.

Por encima de los 20.000 euros mensuales aparecen propiedades repartidas por diferentes zonas de litoral, como Alcúdia, Cala Santanyí, Bendinat o Cala Rajada, pero también de interior como Santa Maria del Camí o Es Garrovers.

