Boulevard: Atascos a medianoche en Vía de Cintura, otro éxito

Microsoft será más efectivo que las manifestaciones para contrarrestar el turismo desatado. Son Sant Joan avanza en el camino hacia la autodestrucción, encuentre a un solo cliente del aeropuerto satisfecho del trato recibido. A propósito, el punto primero del REB irrenunciable que presentaron en Madrid los esterilizados PSOE, PP, sindicatos, empresarios y sociedad civil de pago rezaba sucintamente «1. Cogestión aeroportuaria». A partir de ahí, cada cual puede valorar el Régimen Enterrado de Balears por la dicharachera María Jesús Montero, aunque los inanes citados siempre pueden corregir que en realidad reclamaban «1. Congestión aeroportuaria». En 2024, el aeropuerto de Pepe Gotera y Otilio ha perdido dos de sus cien días más prósperos por una inundación tercermundista y por un desastre informático. Es decir, se ha cargado el dos por ciento del PIB de Balears. Recuérdelo cuando los expertos de pacotilla del Govern intenten desviar las pérdidas económicas de la temporada hacia los pobres turismófobos.

Los atascos serán más efectivos que las manifestaciones para contrarrestar el turismo desatado, aunque las calles palmesanas repletas inesperadamente de indígenas han permitido descubrir la vena romántica de los mallorquines. La parálisis del tráfico ha llevado a cabo otra proeza durante esta semana. En un éxito sin precedentes de la industria turística, ha logrado el colapso a medianoche de la Vía de Cintura en la entrada desde la carretera de Andratx, otro punto donde se celebrará a no tardar el atasco perfecto. Este éxito olímpico de factura nocturna culminó el pasado martes, pero no podemos descartar que se esté registrando durante otras noches, no nos pasamos el día contemplando el suplicio asfaltado de los mallorquines. Eso sí, la carretera más colmatada de Europa permanece al libre acceso de indígenas y extranjeros, a diferencia de los privilegios de limitación de tráfico adquiridos por otros vecinos de Mallorca.

El Govern será más efectivo que las manifestaciones para contrarrestar el turismo desatado, precisamente porque no tiene la menor idea de cómo confrontarlo y lo elevará al paroxismo. Por primera vez se ha alcanzado el consenso de que la situación actual de Mallorca es insostenible, y de que no hay nada que hacer al respecto, salvo que el Consolat lo tendrá más difícil que el aeropuerto independiente de Palma para zafarse de sus responsabilidades.

La supervivencia se ha instalado como único objetivo de los naufragados PP/Vox. Cuando Marga Prohens aseguraba cada cinco minutos que iba a gobernar «en solitario», los ingenuos mirábamos hacia su partido vecino. En realidad, se refería a que el peso nulo de los consellers obligaría a la presidenta a encargarse hasta del fútbol sala. Los palafreneros son más desconocidos que los ministros de Pedro Sánchez, porque recuerde que PP y PSOE siempre acaban por converger. El Govern presume, y juro que no es broma, de haber cumplido en un año el 80 por ciento de los 110 puntos pactados con Vox. Uno cada cuatro días, así de ridículos o inconsistentes eran los términos del Acuerdo de Gobierno con la ultraderecha desatada. A propósito, si se cruzan con la presidenta, pueden formularle una pregunta sencilla:

-¿Puede citarme tres de los 110 puntos que usted pactó con Vox para instalarse en el Consolat?

Tal vez llegue a dos. Los fervorosos de las películas de Woody Allen y Kevin Spacey damos la bienvenida a los balbuceantes defensores de Alice Munro, la premio Nobel canadiense y gran matriarca que encubrió a su pareja cuando abusaba sexualmente de su hija. En efecto, el caso sería más fácil de juzgar si se llamara John Munro, pero sigan ustedes pensando que las feministas son tan puras como la destituida directora del Instituto de las Mujeres y Clientas. De profesión sus negocios, y destituida por su exaltada vocación mercantil. Su responsable directa es la Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también conocida como Aina Calvo Sastre. En efecto, ningún socialista sin su caso Koldo.

En fin, la detestable vocación pedagógica obliga a recordar que no son manifestaciones contra el turismo, porque Mallorca no tiene un plan B. No sabemos hacer otra cosa. Simplemente, el contrato social respetado durante casi un siglo por los visitantes y los nativos ha saltado por los aires. Se protesta por el exceso de turismo y el turismo de excesos, por la misma sobreexplotación que se denuncia sin escándalo en los bancos de pesca o en la ganadería intensiva, por citar actividades similares a la turística. Y en la imagen que hoy nos ilustra, los monstruos se abalanzan sobre la ciudad indefensa, que ya solo puede librarse de la voracidad que ha fomentado apelando a un mal superior. Microsoft, apiádate de nosotros.

Reflexión dominical aeroportuaria: «Combatir la simpleza de que el ser humano necesita ayudas ajenas para provocar su extinción».

