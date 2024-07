El número de colegios que aplicará la segregación lingüística todavía podría bajar más

Se preveía una cifra baja y, tras más de un mes esperando los datos, el pasado día 4 se confirmó el escaso interés de los centros en sumarse al plan piloto de segregación lingüística: apenas once colegios (de los 400 que hay en las islas) han solicitado participar, ninguno público. Esta simbólica cifra aún podría reducirse más ya que aunque Educación indicó que una ‘comisión de selección’ había analizado las solicitudes y velado por que todos los centros cumplían los requisitos, lo cierto es que hay al menos uno que la Conselleria no ha comprobado todavía: la demanda de las familias de cada uno de estos centros.

Para que el colegio pueda participar en el plan de elección de lengua como mínimo un 20% del alumnado de cada curso lo ha de solicitar. Educación no tiene los datos de estudiantes de cada centro y de cada curso que querrían participar. De hecho varios de los once centros (como por ejemplo Montesión) todavía no han hecho la consulta a los padres. Algunos, como el Santa Mónica a finales de junio preguntaron a las familias si querían que su hijo pasase a hacer Matemáticas en catalán, no en castellano (en su caso adherirse al plan implica más horas de catalán), algo que implica sacar a sus hijos del grupo de compañeros con el que han estado hasta ahora.

Desde la Conselleria aseguran que en septiembre los inspectores comprobarán si los centros llegan al mínimo de demanda. De no llegar el centro no podría hacer los grupos según lengua (ni beneficiarse de los recursos extra que el conseller Vera ha prometido). Antoni Vera, ahora libre de las exigencias de Vox que le llevaron a diseñar el plan a todo correr en noviembre para salvar los presupuestos del Govern, ha reconocido que puede haber centros en los que no se aplique el plan en todos los cursos por no llegar al mínimo de demanda. Y también puede pasar que no se aplique en ningún nivel.

Alaró, el único de la Part Forana que se suma / DM

El plazo para que los centros pudieran solicitar su adhesión al plan acabó el 21 de mayo pero no fue hasta 44 días después cuando Educación hizo público el listado de centros solicitantes: ocho colegios de Mallorca (Nuestra Señora de Montesión, Sant Vicenç de Paül-Sa Vileta, San Alfonso María Ligorio, Santa Mònica, Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró, Nostra Señora de la Consolació de Palma, Aixa-Llaüt y Juan de la Cierva) y tres de Ibiza (Mare de Déu de les Neus, Can Bonet y Nostra Senyora de la Consolació Ibiza). Ningún colegio público, ningún centro de Menorca y en Mallorca solo uno de la Part Forana.

Los otros requisitos del plan se refieren a tener los espacios adecuados para desdoblar grupos, además de garantizar siempre al menos el 50 % de horas lectivas en lengua catalana para cumplir con el Decret de Mínims. También se exige adecuar las medidas organizativas y metodológicas y que todos los alumnos, estén en el grupo que estén según lengua, sigan igual el ritmo del currículum y hagan las mismas situaciones de aprendizaje.

Pese a la ruptura de Vox, Educación mantiene el plan, que comienza a aplicarse el curso 2024-2025 solo en los centros de Primaria y supone que los estudiantes puedan recibir las clases de Matemáticas y/o Conocimiento del Medio en otra lengua distinta a la vehicular (el espíritu con el que nace el plan espoleado por Vox es que puedan elegir estudiar en castellano, aunque hay casos como el Santa Mónica que el efecto es el contrario). El curso 2025-2026 el plan se abrirá a ESO. Al tercer año se hará una evaluación del nivel y progreso de la competencia lingüística de los estudiantes participantes y según los resultados Educación decidirá si el plan piloto se mantiene.

El PP de Prohens en su programa electoral prometió «la vehicularidad de las dos lenguas oficiales y su equilibrio en la enseñanza, de acuerdo con los proyectos lingüísticos y realidad de cada centro». También se comprometió con la elección de primera lengua de enseñanza, que se aplicará el próximo curso. El 78,5% de las familias (6.692) que podían elegir han elegido catalán; un 16% (1.365), castellano; un 5,5% no ha informado.

