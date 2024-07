El juez fija 5.000 euros de fianza para ejercer la acusación popular contra Le Senne

El juez ha impuesto una fianza económica de 5.000 euros al colectivo “Estimada Aurora” para ejercer la acusación popular contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, al que acusan de un delito de odio como consecuencia del destrozo que cometió de una fotografías de las “Roges del Molinar”. La fianza se abonará el próximo lunes.

Este colectivo está formado por 50 personas, de diferentes profesiones, lideradas por el abogado y escritor Sebastià Frau. Sus integrantes se han reunido esta mañana para su presentación pública y lo han hecho en un lugar especialmente significativo para el objetivo que persiguen. Se han presentado públicamente frente al busto de Aurora Picornell, la mujer que fue asesinada durante la etapa franquista por defender sus ideas políticas. El busto está instalado en el barrio del Molinar, en Palma.

Sebastià Frau ha explicado que el colectivo pretende defender la figura de Aurora Picornell y de sus compañeras también asesinadas, porque consideran que representan un ejemplo moral para todos los ciudadanos. “Aurora representa una lucha por los valores, por unas ideas, por la libertad, el feminismo y la libertad y defensa de los derechos. Es un gran ejemplo para todos, que nadie puede menospreciar”.

El impulsor de este movimiento ciudadano también ha resaltado que el colectivo no busca una repercusión política por su iniciativa al querellarse contra Gabriel Le Senne. “Aquí se ha cometido un delito de odio y queremos que se repare. Se ha causado un daño y queremos que una condena penal para repararlo. Las consecuencias políticas no nos afectan, nos da igual. Si dimite o no dimite, nosotros seguiremos adelante”.

Sebastià Frau se ha quejado de que hace ya medio siglo de la muerte de Franco y todavía “no ha sido posible una condena clara y nítida de todo el elenco político contra el franquismo. Todavía no se ha conseguido que las víctimas hayan sido reconocidas como se merecen”.

El letrado ha aclarado que el colectivo se ha querellado contra Le Senne, mientras que la asociación Memòria de Mallorca y dos familiares de Aurora Picornell presentaron una denuncia contra el presidente del Parlament. “Creo que damos un paso más a través de esta querella, porque queremos estar presentes en este procedimiento. El juez ha admitido a trámite la querella”.

Sobre la versión que manifestó Le Senne ante el Rey, diciéndole que la rotura de la fotografía de las víctimas fue un accidente, el representante de “Estimada Aurora”, el portavoz del colectivo señaló que el presidente del Parlament ha dado varias versiones sobre este incidente. Sin embargo, señaló que hay imágenes captadas desde diferentes ángulos y se ve “con claridad que fue un acto de odio. Fue un acto que en el que él no pudo contenerse al ver la figura de tres mujeres represaliadas. Rompe la foto y la lanza al suelo, eso es un acto de humillación de unas víctimas”. Y en este sentido, Sebastià Frau sostuvo que las “Roges del Molinar” no fueron solo fusiladas. “Fueron asesinadas de una manera salvaje. Aurora Picornell fue encontrada con tres tiros en la cabeza. Esto no es un fusilamiento. Esto es un asesinato”. Por tanto, para este colectivo la reacción del presidente del Parlament “es coherente con su manera de pensar. Y esta forma de pensar no debe tener como consecuencia una humillación hacia las víctimas”, concluyó Sebastià Frau.