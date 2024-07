Esperando el próximo apagón

Con todo el respeto para Karol G, el apagón digital que cumple una semana debería ser el asunto que más ocupara a la humanidad, tal vez en competición con el cambio climático. Sin embargo, la cataplasma contra el planeta más caliente de la historia consiste en bajar la persianas. Respecto al caos mundial por el hundimiento de los presuntuosos entramados informáticos, se recomienda aguantar con paciencia hasta el próximo fracaso de la alta tecnología. No se han registrado manifestaciones ante la sede del Microsoft, los alumnos de las universidades más caras del mundo no han acampado para reivindicar un planeta donde funcionan los códigos elementales, que siempre son los binarios.

El caos digital ha reforzado la prepotencia tecnológica. Se nos obligó a asumir con un rictus de suficiencia que el apagón digital global no podía ocurrir. Cuando finalmente adviene un cataclismo, el mundo no dispone de mascarillas, ¿les suena? Y para redondear el sarcasmo, la catástrofe ha sido engendrada por la empresa encargada de proteger al planeta de los ciberataques. Todo un ejemplo de solvencia, no son capaces ni de reencender sus sistemas sin paralizar los aeropuertos mundiales.

La realidad no es tan tecnológica como la pintan. Una semana atrás, los billetes aéreos se rellenaban a mano en las grandes capitales del planeta. Pronto tampoco será posible esta solución de emergencia, por desaparición de la caligrafía. ¿Cómo reaccionó la torpe empresa de seguridad, que no sabe ni darle al interruptor de la luz? En efecto, con un mensaje pregrabado del estilo antediluviano de «Gracias por haber contactado con el servicio de averías de ...». Poseídos por la grandilocuencia olímpica, imaginamos un fin del mundo apocalíptico. En realidad, nos acercamos a un desenlace entrañable, con la reproducción de pautas trasnochadas. Porque Microsoft y los muy efectivos CrowdStrike se autoexoneran y culpan del desastre a la Unión Europea. Es decir, a usted, que tendrá que pagar todavía más por una seguridad todavía peor.

