Vox sigue votando con el PP pese a la ruptura del pacto

El Partido Popular y Vox siguen votando juntos en el Parlament balear a pesar de que la ultraderecha decidiera romper unilateralmente el pacto de gobierno con Marga Prohens hace apenas unas semanas por orden directa de Santiago Abascal. Ambos partidos han unido sus votos para rechazar la comparecencia de la presidenta del Govern ante la Cámara balear como había pedido el PSIB-PSOE para que explicara «la ruptura del pacto y la crisis de Gobierno de las Islas Baleares».

El portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, considera que los socialistas deben «dejar de preocuparse por Prohens y centrarse en saber cómo seguirá gobernando Pedro Sánchez» después de perder varias votaciones clave en el Congreso de los Diputados y reivindica que el Govern, a diferencia del Gobierno, pudo aprobar sus Presupuestos, si bien los populares podrían volver a tener problemas a la hora de sacar adelante sus cuentas para 2025 en caso de que Vox se enroque.

En este sentido, defiende que el PP sigue gobernando «iniciativa a iniciativa y llegando a acuerdos con todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica», a pesar de que hasta el momento todas las grandes medidas han sido aprobadas únicamente con el apoyo de Vox y el diputado de Formentera. «Prohens no se ha detenido en ningún momento, tenemos experiencia en proponer políticas del cambio desde la minoría parlamentaria y esta misma experiencia nos hace confiar en cumplir con el mandato de las urnas».

Preguntada acerca de por qué Vox rechaza la comparecencia de Prohens a pesar de haber defendido que debe dar explicaciones de la ruptura del pacto y de la situación actual, la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, afirma que no van a contribuir a «este circo y performance en verano» de la izquierda: «Voy a esperar que llegue el turno de comparecencias [en referencia a la vuelta de la actividad parlamentaria a partir de septiembre] en el pleno como dios manda».

En cuanto a la relación actual con el PP y la posibilidad de volver a rehacer el pacto firmado hace apenas un año, Cañadas considera que se trata de un «punto tan delicado» que la situación requiere que se hable «con seny», así que por su parte «no voy a ser yo quien facilite fechas o no fechas», sino que van a hacer «todo lo posible» para llegar a entendimientos «puntuales» a partir de septiembre: «Los pasos se irán dando cuando se tengan que dar».

Por su parte el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, critica que el PP todavía no se haya pronunciado claramente ante la recusación del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a sabiendas de que el próximo día 7 de agosto los populares tendrán que votar si convocan un pleno extraordinario para expulsarle.

El dirigente socialista también recrimina a los populares que hayan votado en contra de la senda de déficit propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez porque supone una pérdida de recursos de 214 millones de euros, que dejarán de llegar a Baleares, y lamenta que el Ejecutivo central tendrá que recalcular el techo de gasto para compensar esta pérdida de ingresos en los próximos presupuestos de la Comunidad.

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa considera que es un hecho «completamente inaudito» que la presidenta no comparezca porque las islas están en una situación de «total inestabilidad política» después de salir investida con 34 votos a favor: «Ya no cuenta con esta mayoría y no sabemos qué pasará con Le Senne, no sabemos si le retirará el apoyo y cómo gobernará a partir de ahora, estamos en una situación de inestabilidad porque a Vox no le ha dado la gana asumir los puntos más básicos de los derechos humanos como son el respeto y la protección de los menores».

Además, denuncia que la presidenta «se esconde en verano» para no dar explicaciones «como si los problemas de los mallorquines desaparecieran en estos meses».

