El Gob pide a Sánchez que detenga la amnistía urbanística

La organización ecologista Gob ha solicitado la intervención personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que ise consiga la paralización de la ley impulsada por el Govern balear, que representa una amnistía para legalizar todas las construcciones ilegales levantadas en suelo rústico.

Los ecologistas interpretan que este decreto de ley de simplificación administrativa tiene varios artículos que van en contra de la Constitución. Por esta razón reclaman que desde la presidencia del Gobierno se impulse un recurso de inconstitucionalidad, con la petición de medidas urgentes que paralicen todas las propuestas de legalización de estas viviendas levantadas en suelo rústico. La portavoz del Gob, Margalida Ramis, junto a varios de sus representantes, explicó que la normativa que ha impulsado el Ejecutivo del PP es «la mayor amnistía urbanística que se ha aprobado jamás en Balears». La organización cuenta con un estudio realizado por varios prestigiosos juristas, que interpretan que algunas de las normas aprobadas son ilegales. La más significativa de todas estas vulneraciones sería que la ley no respeta el principio de igualdad. Los ecologistas detallaron que esta ley representa un diferente trato de favor entre los ciudadanos que levantaron una vivienda en un terreno rústico siguiendo las normativas urbanísticas y los que lo hicieron sin respetar la ley. El Gob afirma que la ley genera graves diferencias entre los ciudadanos, ya que se premia a los propietarios que levantaron una propiedad sin respetar el volumen de metros construidos que exige la normativa urbanística.

Otra de las denuncias que formula el Gob es que no se justifica que esta normativa autonómica se haya tramitado como un decreto ley, cuando solo se puede utilizar esta figura ley en los casos de urgencia. «No había ninguna urgencia para legalizar construcciones en terreno rústico que solo responden a intereses particulares», se denunció desde la organización ecologista. También se denuncia que la ley no solo legaliza estas construcciones ilegales, sino que también autoriza el uso de estos bienes, lo que representa un diferente trato con respecto a los propietarios que han cumplido todas las normas urbanísticas.

reunión con el PSOE

Los dirigentes del Gob mantuvieron ayer tarde una reunión con los representantes del PSIB para intentar que su grupo político apoye esta propuesta para detener la amnistía urbanística, que puede beneficiar a miles de infractores. En esta reunión, según señalaron fuentes socialistas, también se realizó una valoración de la manifestación del pasado domingo, en la que hubo protestas contra las normas de degradación del territorio que impulsa el Govern de Marga Prohens.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, anunció que el PSOE pondrá a disposición del Gob los 50 diputados socialistas, que son necesarios para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de amnistía urbanística. Los socialistas detallaron que se está trabajando de manera conjunta con el resto de grupos parlamentarios progresistas, para detener la norma urbanística que ha impulsado el Govern del Partido Popular.

sistes, perquè la norma del Govern de Prohens no arribi a veure la llum i aturar, tan aviat com sigui possible, una norma que suposa l’atemptat territorial més agressiu que han patit mai les Illes, perquè “creim que el Decret és inconstitucional”, ha expressat Negueruela.