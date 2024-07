El PP «suplica» a Iago Negueruela que «deje de hacer el ridículo»

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, «suplica» al portavoz del PSOE en Balears, Iago Negueruela, que «deje de hacer el ridículo, que lo haga por él» en relación a su asistencia y valoración de la manifestación contra la masificación turística del pasado domingo. «La manifestación es contra la situación del turismo tras ocho años de PSOE de Francina Armengol, en los que él mismo ha sido conseller de Turismo, por lo que pretender hacer creer cualquier otra cosa es tomar por tontos a los ciudadanos de estas islas y no lo son».

«Negueruela primero se manifiesta por un tren de Llevant que no han hecho en ocho años, después por el uso del catalán cuyo uso social no ha dejado de retroceder con el PSOE, después por la vivienda cuyos precios dejaron por las nubes y ahora contra la masificación turística, cuando se han creado 115.000 plazas en sus ocho años», ironiza Sagreras mientras muestra «el máximo respeto» por la protesta: «A diferencia del PSOE, que hace como si la cosa no fuera con él, el Partido Popular toma nota».