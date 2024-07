Patrimonio prohíbe que los restos de San Alonso en Montesión se trasladen a la Catedral de Palma

Los restos de San Alonso Rodríguez, copatrón de Mallorca fallecido en 1617, no podrán salir de la iglesia de Montesión, en pleno casco antiguo palmesano. No al menos de momento. El Consell de Mallorca ha paralizado cautelarmente el traslado a la Catedral de Palma de las reliquias y el sarcófago donde reposan. Se frustran así por ahora los planes de la cúpula de los Jesuitas en España, compartidos y pactados con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, para que el cuerpo del santo sea venerado en la Seu. Su salida despejaría el camino para que la iglesia barroca de Montesión albergue otros usos no religiosos, lo que indigna a parte de los antiguos alumnos del colegio. Con todo, y ante el revuelo generado, los Jesuitas han asegurado que no prevén desacralizar el templo.

El departamento de Patrimonio del Consell ha denegado la salida de los restos óseos para ubicarlos en la Catedral. La medida tiene carácter cautelar y se ha adoptado tras las diversas solicitudes remitidas a dicho departamento para que declare BIC (Bien de Interés Cultural) la iglesia, el claustro adyacente y el conjunto de la casa-colegio de los Jesuitas en Mallorca. El expediente se encuentra en fase de recopilación de datos y elaboración de informes técnicos; una vez evaluado el valor patrimonial de Montesión, se acordará si se protege o no. La declaración de BIC supondría restringir determinados usos y actividades futuros para el inmueble que ocupa una manzana entera en el centro histórico de Palma.

Los Jesuitas y el Obispado han sido notificados de que se prohíbe el traslado de San Alonso así como de cualquier otro bien o elemento material de valor del interior de Montesión hasta que se determine su grado de protección. De hecho, a día de hoy no consta oficialmente a Patrimonio ningún proyecto de intervención en la capilla donde se encuentra actualmente el santo, por lo que se considera que su traslado no es urgente. Asimismo, para la entrada del sepulcro ornamental y las reliquias en la Seu es preceptivo un proyecto técnico que también debe autorizar el Consell, y que conlleva numerosos requisitos. Dicho de otro modo, la reubicación de San Alonso desde Montesión a la Catedral no se puede realizar tan alegremente como pretenden los Jesuitas y el obispo.

La resolución de Patrimonio se produce tras una comunicación previa del presidente de los Antiguos Alumnos de Montesión, César García, que alertó al Consell sobre la intención de los Jesuitas de trasladar el santo hasta la Seu. Según fuentes eclesiásticas, el obispo pretendía que mañana San Alonso ya reposara en una capilla de la catedral, coincidiendo con la misa que Taltavull oficiará para despedir a los jesuitas de la isla, tras el cierre de la comunidad impuesto por el provincial en España.

La continuidad de los restos del santo en la iglesia de Montesión dificulta el proyecto de reconversión de todo el recinto educativo y religioso en una residencia asistencial, tras la cesión realizada por los Jesuitas al empresario Víctor Madera por varias décadas. Tras las obras el proyecto contempla usos polivalentes para la iglesia, cerrada desde 2022 y prácticamente vacía.

Aunque la Compañía de Jesús alega que el traslado tendría carácter temporal, entre los jesuitas mayores y numerosos sacerdotes existe el convencimiento de que si San Alonso sale de Montesión «ya no regresará jamás», al ser «un estorbo» para los nuevos inquilinos.

