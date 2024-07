Duplican el aforo para el acto de Miguel Bosé y Josep Pàmies

El «mano a mano» entre Miguel Bosé y Josep Pàmies, que se celebrará este viernes, está rompiendo moldes. Los organizadores duplican el aforo y «como mínimo el doble» de personas asistirán al acto. De los 500 asistentes registrados y confirmados desde hace varias semanas, es previsible que la cifra acabe superando el millar de espectadores.

La semana pasada la organización de la jornada Libertad de expresión y libertad terapéutica confirmaba el cambio de ubicación porque la finca Ca na Susi de Esporles «se había quedado pequeña». Cabe recordar que el acto impulsado por la entidad Dulce Revolución recibió la condena del Colegio de Médicos de Baleares. Mientras que la Conselleria de Salud advirtió a la ciudadanía sobre «el peligro» que acarrean «estos movimientos basados en el engaño».

El responsable de Bona Ona, Francesco Lanza, una de las asociaciones que participan en el evento, respondió a las declaraciones del Colegio de Médicos y les «invitó» a participar en la mesa redonda junto al resto de asistentes. «Creemos que pueden estar cómodos», asintió Lanza. En este sentido, también animaban a asistir a la jornada a «cualquier institución e individuo que tenga interés en los asuntos públicos que constituyen la protección de la salud, individual, social y medioambiental».

Nueva ubicación secreta

En la mañana de ayer aún no habían «cerrado» el espacio alternativo a la finca de Esporles. No obstante, Lanza confirmó durante las primeras horas de la tarde que ya tenían atada la nueva ubicación. «Ya tenemos confirmado el nuevo espacio, pero no lo revelaremos hasta el viernes por la mañana», manifiesta. Tan solo vislumbra que se celebrará en «los alrededores de Palma». De este modo, los asistentes que se hayan registrado en la actividad recibirán una notificación en la misma reserva con la nueva ubicación. El viernes por la mañana realizarán una rueda de prensa en el sitio donde se llevará a cabo el evento. «De momento estamos acreditando a la prensa escrita, veremos si también lo hacemos con las televisiones», revela el responsable de Bona Ona.