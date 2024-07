Baleares será «solidario» con los menores si no hay «imposiciones»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, vuelve a reclamar al Gobierno que cuente con «la excepcionalidad de Balears» para abordar la reforma de la Ley de Extranjería porque no solo se están saturando los servicios de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, y en las islas ha aumentado «un 50% la inmigración irregular en comparación al año pasado».

«Como comprenderán, en estas circunstancias no se puede atender en términos de dignidad a las personas que están llegando a nuestras costas», prosigue explicando la presidenta balear, atribuyendo el incremento de las llegadas de migrantes a «la errática política internacional» de Pedro Sánchez y del Gobierno de España con Argelia. Prohens insiste en que el Govern que dirige será solidario en el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero siempre que no se les imponga «absolutamente nada» y se tenga en cuenta que está recibiendo «la mayor oleada de inmigración irregular de la historia».

Por su parte la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, reclama una política transversal y coordinada en materia de inmigración, después de haber recriminado al Ministerio que «vaya en la línea opuesta a las comunidades autónomas».