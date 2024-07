El PSOE acusa a Prohens de esconderse tras la manifestación contra la masificación turística: "Se va a Madrid a hablar con Feijóo de los pactos con Vox"

El PSOE carga contra el Partido Popular de Marga Prohens un día después de la multitudinaria manifestación que inundó ayer el centro de Palma y piden a la presidenta del Govern que tome medidas sin esperar a las conclusiones del Pacto contra la masificación turística: "Nunca un Govern ha tenido tantas manifestaciones en contra de sus politicas o para exigir nuevas en su primer año, ni con José Ramón Bauzá".

El portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, acusa a la presidenta de esconderse después de la protesta en lugar de salir a dar explicaciones, en referencia a la reunión que mantiene hoy la dirigente autonómica con el resto de barones y la dirección nacional en la sede central del PP: "Se va a hablar con Alberto Núñez Feijóo para hablar de los pactos con Vox porque está más pendiente de su sillón, cuando lo que tiene que hacer es tomar decisiones".

En este sentido, el PSOE vuelve a pedir que se topen los precios del alquiler, se declaren las zonas tensionadas como permite la ley de vivienda estatal y se paralice la amnistía urbanística que supondrá una "mayor presión inmobiliaria para segundas residencias". Todo ello, apuntan, acompañado de una apuesta firme por el decrecimiento y el endurecimiento del decreto de turismo de excesos: "La masificación también la sufren los trabajadores de la hosteleria, mientras el PP quita los controles en la lucha contra la precariedad y no hay ningún desarrollo de la parte social de la ley de turismo".

"Lo importante es hacer cosas"

FOTOS | Miles de personas en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca /

Sobre la necesidad de hacer autocrítica después de ocho años gobernando, Negueruela asegura que "lo importante es hacer cosas", en contraposición a la forma de gobernar de Prohens: "Hablas con la gente y ponen en valor que se hicieron muchas cosas. Baleares es el único sitio donde se ha limitado la entrada de cruceros, todas la ciudades tienen muchas mas que nosotros. Fuimos los únicos que hicimos una moratoria turistica y el PP votó en contra. Prohens jamás la haría, tampoco aprobaría el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del que ahora se beneficia, porque no se atreve a tomar medidas. Ya se hacían medidas y siempre se puede ir a más, pero la gente sale contra Prohens porque no toma medidas".

En cuanto a esta cuestión, carga contra las políticas del PP durante la legislatura 2011-2015: "Que Palma esté lleno de hoteles urbanos es culpa de Jaime Martínez y de la 'ley Delgado'. Los que se han inaugurado ya estaban registrados. Palma es hoy un gran hotel porque era lo que querían Martínez y Prohens".