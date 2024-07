Elecciones en la UIB: Carot se mueve, ¿sin rival a la vista?

El año que viene toca celebrar elecciones al rectorado en la Universitat de les Illes Balears ¡¿Ya?! Pues sí, ya. Jaume Carot ya ha comentado con varias personas de su entorno que, como era de esperar, se va a volver a presentar. ¿Jugará solo el partido?

Panorama despejado

De momento por el campus nadie ha visto movimientos alternativos ni suena ningún nombre dispuesto a intentarlo, aunque queda tiempo y siempre puede haber sorpresas: la discreción prima en estos lares universitarios y saber cuándo anunciar las cosas y dar la sorpresa forma parte de la estrategia. Además, en estas elecciones hay una novedad: desde la aprobación de la LOSU el cargo ya no queda limitado solo a los catedráticos, con lo que el número de potenciales aspirantes aumenta de forma notable (aunque a la hora de la verdad la jerarquía en la universidad siempre prima y hay que estar muy seguro y fuerte para derrocar el equipo en el poder).

Amago

En los pasillos del campus se comentó un posible amago de candidatura de personas vinculadas al equipo de Llorenç Huguet, pero, según comentan a este diario distintas fuentes, parece que al final no ha tirado adelante. Se descarta que esa persona fuera el hombre de confianza de Huguet en su último mandato, Jordi Llabrés, quien debido al cambio de la LOSU podría optar al puesto, pero recién reincorporado después de una ausencia larga por motivos de salud (vuelta que todos celebramos) parece tener ganas de centrarse en sus proyectos.

Un nombre

Entre los actuales vicerrectores se comenta un nombre al que no le asusta la gestión y que a varios profesores no les sorprendería que algún día intentara dar el salto, pero de momento se percibe más con un delfín y posible sucesor futuro de Carot y no tanto como un rival inminente en las próximas elecciones: se trata de Toni Bordoy, actual vicerrector de Profesorado y Personal de Investigación (y militante socialista: en las últimas elecciones municipales fue el candidato del PSIB-PSOE a la alcaldía de Esporles). Como responsable del Profesorado en la UIB, a Bordoy le ha tocado afrontar retos complejos, como las jubilaciones de los profesores del ‘baby boom’, la eterna y ya urgente exigencia de reducir el personal temporal o las exigencias de la LOSU: hace poco Bordoy compareció junto a Carot, el conseller Vera, y el director general de Universidades, Sebastià Massanet, para denunciar la injusta aportación de financiación del ministerio de Universidades (que dirige su compañera socialista Diana Morant) para contratar a los 238 docentes que la UIB necesita. Marcos Nadal es otro apoyo de Carot, pero en la Universitat nadie lo ve dispuesto ni interesado en pelear por el rectorado, ni en 2025 ni en 2029.

Polémicas

Cuatro años para desarrollar y culminar proyectos siempre se quedan cortos y era esperable que Carot volviese a optar a un puesto que le gusta, pese a que, según comentan personas de su entorno, aún se muestra inseguro al no tener la piel lo suficientemente curtida ante las críticas, el suplemento inherente a todo cargo que toma decisiones (y él ha tomado varias polémicas, como la cancelación de la presentación del libro ‘Nadie nace en el cuerpo equivocado’ o la llamada a la Policía Nacional ante la ocupación de Son Lledó de los acampados por Palestina, quienes lo tacharon de «cómplice del genocidio en Gaza» y lograron despertar la solidaridad de los decanos y gran apoyo social hacia rector).

