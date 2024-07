Boulevard: «Tengo hora con la manicura», dijo la consellera

La pregunta ya no es qué ha hecho la esposa de Pedro Sánchez, sino qué no ha hecho la Segunda Dama de la vecina España. Aterricemos en casa. La escena que referimos fielmente tuvo lugar en la trastienda del Parlament, durante los primeros compases de la actual legislatura. Estaban presentes el edecán de la presidenta Marga Prohens en el ejercicio de sus funciones asistenciales, así como la consellera de marras, que pregunta ansiosa:

-¿Esto va a durar mucho más?

-Todavía hay para rato, apunta el subalterno.

-Pues yo no puedo esperar, tengo hora con la manicura.

Tenía clara la jerarquía de valores, siento no poderles decir si prevaleció el deber o la estética. Con este personal, no es de extrañar que el Govern sea incapaz de articular una sola medida paliativa de las necesidades sobrevenidas de la población. Esta tarde se celebra la cuarta o quinta o sexta marcha contra el turismo de excesos o el exceso de turismos. El vicepresidente Antoni Costa, célebre también por su política de contratación, se ha limitado a exigir cuartelero a los manifestantes que no molesten a los turistas borrachos. Se agradece la precisión, pero también habría que aclarar cuándo piensa trasladar el desgarrador «Balears ha llegado al límite» a la imposición de algún límite.

Entre los motivos para manifestarse, el aeropuerto ha logrado colapsar la Vía de Cintura en dirección a Son Sant Joan. Pronto se obrará el prodigio de una línea ininterrumpida de coches de alquiler, o con matrículas extranjeras ilegales, desde el Port d’Andratx hasta las terminales de carga de ganado aéreo. Mientras tanto, el Govern que ha llegado al límite se entretiene con «la capacidad de carga de Mallorca», que en sus labios y decretos suena a la «capacidad de cargarse Mallorca». Ambas son infinitas, según la autoridad.

Prohens abusa de la ausencia de oposición externa. Més no rompió con el PSOE al que denunciaba y aborrecía, porque implicaba la pérdida de cargos y sueldos. Vox rompió con el PP al que denunciaba, perdiendo cargos y sueldos. La cobardía monetaria es independiente de la ideología, y explica por qué los seminaristas con piscina nunca serán BNG, ni ERC ni Bildu, solo un apósito a la izquierda. Y si confunden esa palabra con supositorio, no se preocupen.

Hay algo peor que un ecologista, un denunciante de la turismofobia, los supervivientes del caciquil «todos vivimos del turismo», a traducir por «nosotros vivimos muy bien del turismo y a costa de quienes no viven del turismo». Por fortuna, las aves de rapiña son fáciles de neutralizar merced a este elemental cuestionario:

A) ¿Dónde vives?

B) ¿Cuántas propiedades inmobiliarias posees?

C) ¿Cuál es tu riesgo de ser expulsado de la isla?

Por supuesto, hay mallorquines con domicilio asegurado y propiedades que acuden a marchas, y solo cabe agradecerles su sensibilidad suplementaria. En el último escalón de quienes nos tratan como aborígenes con taparrabos, aparece el famoso silogismo «si no quieres turistas ingleses, tú tampoco puedes viajar a Londres». Totalmente de acuerdo, y me comprometo a que «si prohíbes que un sueco compre casa en la Mallorca que el vikingo no sabría ni situar en el mapa, tampoco me compraré una casa en Suecia».

Lejos de los librillos fatuos de escritores pomposos que confunden a Palma con sus regios traseros, y que solo suben al Castell de Bellver para comprobar cómo es la ciudad sin ellos, Salvador Bonet Fernández ha caligrafiado en Club d’Esplai Sa Calatrava, XXXV Aniversari la nostalgia arrebatadora del tesoro que hemos permitido que nos roben. Aquella simplicidad palmesana radical ha sido sustituida por un sueco con sombrilla y silla plegable que quiere robarte la casa. Porque Mallorca es tuya, todavía.

En la imagen de la opulencia que hoy nos ilustra, contemplamos el peligro que corre la imponente silueta de Formentor ante el lujoso yate Club M, que puede ser suyo por solo treinta millones de euros. La modesta embarcación pertenece a Miki Naftali, que vale quinientos millones de euros, nació en Israel y ha cambiado el perfil de Nueva York con sus promociones inmobiliarias de lujo.

A propósito de Formentor, mis cavilaciones sobre los vínculos que establece Leonor de Borbón con todas las autonomías excepto Balears se interrumpen a las 21.45 del miércoles, cuando recibo una llamada de Jazztel con modales francamente mejorables y código 613215---. Me desaparece de inmediato la avidez que sentía por contratar a esta empresa deslumbrante. Y eso que entrevisté largamente a su fundador, Martín Varsavsky, por supuesto que en Formentor. Mi enhorabuena a la izquierda, que prohibió estas intrusiones telefónicas con el mismo resultado que su ley de solo sí es sí.

Reflexión dominical melancólica: «Melania Trump es una víctima colateral del atentado fallido contra Donald Trump».

