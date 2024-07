Pablo Simón, politólogo autor de 'Entender la política': «Feijóo se veía coronado antes de tiempo»

Pablo Simón (Arnedo, 1985) es politólogo, profesor titular de la universidad Carlos III y analista imprescindible. El martes presenta en La Misericòrdia de Palma su libro Entender la política. Guía para novatos.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Qué aporta un politólogo?».

Método y análisis. Nuestro objetivo es entender, y esto no te lo hace un tertuliano a sueldo, que repite lo que le hacen decir.

¿El muerto es Biden?

Me parece un poco bestia, y hemos visto generales que ganaban batallas después de muertos, pero tocado lo está seguro.

¿Trump es un héroe por no haberse descompuesto?

No diría tanto, con 22 atentados contra presidentes estadounidenses, cuatro de ellos asesinados en el cargo. Si Trump no se ha descompuesto es porque la violencia está muy normalizada en Estados Unidos.

¿Sánchez es responsable de Begoña Gómez?

Nadie es responsable de su pareja, pero la mujer del César, además de ser honesta tiene que parecerlo. Ignoro si en el caso de Begoña Gómez hay responsabilidad legal, pero se tomaron pocas cautelas desde una perspectiva ética.

¿Por qué ha fracasado Sumar?

El espacio a la izquierda del PSOE siempre es complicado de domeñar, pero una mezcla de rencor y de hiperliderazgo lo hace todavía más difícil.

«Rencor» no es una palabra que asignemos a la angélica Yolanda Díaz.

Hay también algo estructural. Ella quiere ser reina de taifas pero no tiene feudo. Carece de organización que le respalde, a diferencia de todos los demás.

¿Feijóo ya ha sido asimilado como futuro presidente, salvo por Ayuso?

Jajaja. Es raro el candidato a presidente del Gobierno que no llega a serlo en algún momento, salvo que Feijóo se veía coronado antes de tiempo. La política española es sorprendente, pero muchos ya lo ven en el cargo.

¿Por qué odia la palabra «tertuliano»?

Opinar de todo no es sano, ni tener un criterio tan firme que no te permite cambiar de opinión. La diferencia entre participar en tertulias, como hago yo, y ser tertuliano es la misma que entre cometer una estupidez y ser un estúpido.

¿Todavía lee las encuestas del CIS?

Solo me fío de las tripas, de la estimación en absoluto. Y como académico es una lástima el daño probablemente irreparable que el actual presidente le ha hecho al CIS.

Polarización es saber lo que vas a escuchar y leer en cada medio.

Eso es previsibilidad. Hay una polarización mala y otra buena, porque implica que los partidos defienden cosas distintas, lo cual no es dañino. El problema surge al transformar a quien tienes enfrente de adversario en enemigo.

Nadie reconoce haberse creído una ‘fake new’, me engañó Putin.

En esto tienes totalmente la razón. La desinformación ocurre como fenómeno desde que Nerón acusó a los cristianos de quemar Roma, pero ocurre que ahora lo tenemos a otra escala, porque además de las redes están las fake news generadas por dictaduras y Gobiernos.

¿Illa o Puigdemont?

Si no hay Illa, hay repetición. Puigdemont no tiene ninguna opción, otra cosa es que pretenda volver a tirar los dados para tener una nueva oportunidad electoral.

Dos políticos con futuro en la recámara.

Carlos Cuerpo y Moreno Bonilla.

¿Se haría asesor áulico de un poderoso?

No daría la talla, acostumbro a decir lo que pienso. El asesor ejerce de terapeuta, ha de decirle a su jefe lo guapo que es. A cambio, me tomaría un café con el poderoso.

¿Es lícito votar a un candidato por su físico?

El voto no tiene un porqué, simplemente lo contamos. Es igualitario, los votos bien fundamentados valen lo mismo que los que no tienen pies ni cabeza. Es mejor eso que contarlos por las razones que hay detrás, porque todos pensaríamos que nosotros tenemos la razón.

Dice usted cosas sensatas con vehemencia.

Suelo estar bastante convencido de mis razonamientos, pero eso no significa que no esté dispuesto a cambiar de opinión si me persuaden.

Me refería a su expresión apasionada.

Tengo una maldición, me gusta lo que hago y eso es una condena, porque no me pesa hacerlo.

¿Verá usted una República?

En España es poco probable. Tendría que ocurrir un cataclismo que hiciera que la Constitución colapsara, o una reforma que parece imposible mientras los partidos de derechas sigan siendo monárquicos.

