Caos el aeropuerto de Palma: miles de pasajeros se quedan en tierra por un fallo informático mundial

Ayer fue uno de los peores días que se recuerda para poder embarcar en un avión. Un fallo informático a nivel mundial en un programa de Microsoft provocó un caos en todos los aeropuertos nacionales, incluido el de Mallorca.

Son Sant Joan, debido a su alto nivel operativo, fue uno de los aeropuertos del país más afectados por este caos informático. Y los que tuvieron que pagar las consecuencias de esta avería fueron los pasajeros, ya que miles de ellos, después de soportar una espera interminable para poder alcanzar el mostrador de facturación, descubrieron que habían perdido el vuelo de vuelta a su país.

Fueron miles los pasajeros que se encontraron con este problema, es decir, al llegar a la puerta de embarque, el avión ya había despegado. Las compañías aéreas tuvieron que resolver el problema, recolocando a los viajeros en otros vuelos de regreso. Este retraso provocó que los clientes llegaran a su destino bastante más tarde de lo previsto.

El colapso en el aeropuerto de Palma, en imágenes / B. Ramon

La caída de todo el sistema se produjo durante el proceso de actualización del programa informático que gestiona, entre otros, la operativa de todos los aeropuertos.

La cola de pasajeros avanzó muy lentamente durante las horas de caos.

El aeropuerto tenía previsto operar ayer 997 vuelos y muchos se vieron afectados con retrasos o cancelaciones, del mismo modo se ven afectaciones a los 1.800 vuelos previstos para hoy y los 1.022 de mañana.

La avería se descubrió alrededor de las siete de la mañana. Antes de esa hora ya habían despegado varios aviones desde Son Sant Joan a distintos destinos. Pero a partir de ese momento todo se convirtió en un caos. El sistema informático no funcionaba y los empleados de las compañías no tuvieron más remedio, como solución urgente, que rellenar a mano todos los documentos de facturación.

Algunos pasajeros aprovecharon la situación para descansar.

El caos informático se produjo, precisamente, en una de las jornadas de mayor operatividad del año, coincidiendo con el inicio del fin de semana. Los empleados de tierra tuvieron que organizar las colas de los miles de pasajeros que llegaron por la mañana para marcharse de la isla. Dichas colas se extendían de un lado a otro de la terminal, que tiene una distancia de más de cien metros. En algunos momentos fue necesario incluso crear una cola doble, debido a los miles de pasajeros, muchos de ellos acompañados de niños pequeños, que no tenían más remedio que pasar por los mostradores de facturación, para dejar sus maletas y recoger las tarjetas de embarque.

Decenas de vuelos se vieron afectados por el fallo informático.

Al ser conscientes de que no se trataba de un problema que solo se producía en el aeropuerto de Palma, sino que era a nivel mundial, los pasajeros aceptaron la situación y se cargaron de paciencia para soportar la espera. Muchos de ellos tuvieron que aguardar en la cola, que avanzaba muy lentamente, durante más de seis horas y al final descubrieron que su vuelo ya había despegado, y se quedaron en tierra, a la espera de ser recolocados en otro vuelo.

Este fallo informático también afectaba a las pantallas de información. En ellas solo aparecía la hora y el destino del viaje, pero no se informaba de las horas de retraso.

Los problemas también se produjeron en los espacios de embarque. Como los nombres de los pasajeros estaban escritos a mano, se produjeron algunos problemas para cotejar las identidades con los documentos que presentaban los viajeros. El fallo informático tampoco permitía asignar un determinado asiento del avión a cada pasajero, por lo que la organización del embarque fue más complicada y retraso mucho tiempo el despegue.

Durante la mañana de ayer el caos informático afectó a una veintena de vuelos, la mayoría de ellos con destino a Alemania y a Inglaterra. Varios vuelos tuvieron que suspenderse, aunque no se especificó el número.

Poco antes del mediodía el sistema informático pudo funcionar de nuevo. La avería no se solucionó al mismo momento en todas las compañías. Mientras algunas pudieron comprobar la identidad de sus clientes a través de las pantallas para poder entregarles sus tarjetas de embarque, en otras compañías se seguían rellenando estos documentos a mano. Para añadir más dificultad los empleados de tierra, al realizar el embarque, tampoco tenían información sobre la situación del vuelo, es decir, desconocían el tiempo de retraso o si ya había despegado.

Reestablecer el sistema

Desde Aena, a través de sus fuentes oficiales, se aseguró que los aeropuertos de la red estuvieron operativos durante toda la jornada. Se señaló que las aerolíneas estuvieron ajustando su operativa, a la vez que restablecían sus sistemas que se habían visto afectados por esta avería del programa Microsoft.

Mucho más complicado fue la atención de los pasajeros que no pertenecen a la Unión Europea, como por ejemplo los británicos. Las autoridades someten a estos pasajeros a una inspección especial de sus documentos. Si esta comprobación no se realiza no se autoriza la salida de estos extranjeros. Durante las horas más complicadas se produjeron numerosos problemas de identificación, sobre todo debido a que las tarjetas de embarque estaban escritas a mano y era complicado cotejar los nombres con los documentos que portaban los pasajeros.

A pesar de las miles de personas que llegaron a concentrarse en la terminal de salida del aeropuerto no hubo que lamentar ningún incidente grave. Los pasajeros se quejaron de las horas de espera que tenían que superar para poder llegar a la puerta del avión, pero ninguno de ellos culpó de lo ocurrido a los empleados de la compañía, que no hicieron más que multiplicar sus esfuerzos para atender a estas personas y facilitarles la escasa información que tenían. La Policía envió refuerzos a la terminal de salidas ante la posibilidad de que hubiera algún altercado. Sin embargo, la presencia de los agentes fue casi testimonial y su actuación no fue necesaria. A medida que iban avanzando las horas y el sistema informático volvía a funcionar, la situación se fue normalizando. A media tarde en la terminal ya no había colas significativas de pasajeros y se aceleró el proceso de facturación de todos los vuelos. La mayoría de aviones pudo despegar a la hora prevista, salvo retrasos puntuales.

Muchos viajeros, tanto los que sufrieron retrasos, como los que no pudieron embarcar, anunciaron a las diferentes compañías la intención de reclamar por los perjuicios sufridos. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que las aerolíneas no están obligadas a indemnizar a estos pasajeros ya que los problemas sufridos son por motivos ajenos a la compañía.

La avería informática no solo afectó al aeropuerto de Palma, sino que se extendió en otras actividades. Este mismo programa es el que se emplea en los hospitales públicos. El más afectado de todos fue el hospital de Manacor. Debido a los problemas de organización se trasladó a los pacientes no graves que acudían a urgencia a otros hospitales.