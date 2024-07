Los pasajeros de Son Sant Joan aguantan más de seis horas de espera para poder embarcar en el avión

Los pasajeros del aeropuerto de Palma están sufriendo las graves consecuencias de la caída del sistema informático de Aena, que está impidiendo la normalidad en la salida de los vuelos. Miles de personas se han visto obligadas durante toda la mañana a soportar interminables colas, que van de un lado a otro de la terminal de salidas, que mide alrededor de unos cien metros.

Son muchos los pasajeros que guardan cola desde las siete de la mañana para poder facturar sus equipajes. Más de seis horas después siguen esperando y aún les queda un largo rato por delante para poder ser atendidos por el personal de las compañías. Además, no saben si cuando les toque el turno, su vuelo ya habrá salido, como ha ocurrido en varios casos.

La razón de tanta lentitud es que, al no funcionar el sistema informático, los empleados de las aerolíneas están anotando a mano todos los datos de las tarjetas de embarque. Este sistema manual es el que provoca tanto retraso, si bien es cierto que en estos momentos la avería no afecta a todas las compañías. Esta mañana las empresas que han registrado más problemas han sido Jet2, Eurowing y Tui.

Retrasos generalizados

Sobre las diez y media de la mañana, Aena ha informado de que había comenzado a recuperar alguno de sus sistemas, por lo que varias de las aerolíneas afectadas en Palma han podido volver a operar con normalidad. Es el caso de Jet2, que a primera hora de la mañana tenía prevista varias salidas, pero todas ellas han sufrido largos retrasos por la lentitud con la que se está llevando a cabo la facturación. Los mismos problemas se están produciendo en las zonas de embarque, ya que los empleados de las compañías no disponen de medios informáticos para comprobar que la tarjeta manual corresponde al pasajero que la presenta cuando se dirige hacia el avión. Ello también está ocasionando más retrasos de lo habitual, con la dificultad añadida de que la compañía no ha podido asignar previamente un asiento a los pasajeros. Todas estas dificultades se están resolviendo lentamente, pero ningún vuelo programado está saliendo a la hora prevista.

Además, decenas de clientes se han quedado en tierra, ya que una vez superado el largo trámite de la facturación han descubierto que el avión ya había despegado. Por esta razón las compañías esperan que durante las próximas horas se presenten centenares de reclamaciones de pasajeros. Algunas aerolíneas están buscando rutas alternativas para estos pasajeros que no han podido llegar a tiempo a la puerta de embarque.

Sin pantallas de informacion

El colapso en el aeropuerto de Palma, en imágenes / B. Ramon

Los viajeros no han podido informarse de la situación del vuelo a través de las pantallas instaladas en el aeropuerto. En estas pantallas solo se señalaba el destino del vuelo y su hora de salida, pero salvo en casos muy puntuales, no se indicaba el tiempo de retraso previsto.

Empleados de las compañías han explicado que algunos vuelos, como es el caso de un avión que se dirigía a Alemania, han tenido que cambiar de destino ya que han sido muchos los aeropuertos que no aceptaban aterrizajes debido a una caída global del sistema informático.

La avería que ha provocado esta situación de caos en el transporte aéreo no solo se ha producido en el aeropuerto de Palma. La caída del sistema ha sido global en todos los aeropuertos nacionales que controla Aena. La incidencia se debe a un fallo general de un programa de Microsoft.

Los pasajeros han tenido que aceptar con resignación a que les llegara su turno para poder facturar su equipaje. El aeropuerto ha reforzado la seguridad, con la presencia de numerosos policías que, junto a los vigilantes jurados, actuarán en el caso de que se produzca algún incidente grave. Durante toda la mañana no se ha producido ningún altercado, ya que los empleados de las compañías, además de organizar las colas, han ido informando a los pasajeros que la culpa no era de la aerolínea, ni tampoco del aeropuerto de Son Sant Joan. Se trataba de un fallo a nivel general, que estaba afectando a los sistemas de facturación y embarque. La mayoría de pasajeros ha aceptado las explicaciones, entre otras cosas porque no les quedaba más remedio, ya que si querían subir al avión y regresar a su ciudad de origen tendrían que soportar la cola, que iba avanzando muy lentamente.

Desde el propio aeropuerto de Palma se ha señalado que esta mañana los retrasos han afectado a 20 vuelos. Se ha suspendido la salida de un avión que se dirigía a Zurich, pero se asegura que esta decisión nada tenía que ver con el problema informático.

A primera hora

La caída del programa se ha detectado alrededor de las siete de la mañana. A esa hora muchos vuelos en dirección, sobre todo, a Inglaterra y a Alemania han podido despegar con total normalidad. No ha ocurrido lo mismo con las salidas previstas para más tarde.

A mediodía fuentes oficiales de Aena aseguran que todos los aeropuertos de la red en España están operativos y los vuelos “están operando en colaboración con las aerolíneas”.

La empresa estatal sostiene que la programación del día se está cumpliendo, “aunque con ciertas demoras” y que algunas aerolíneas están reprogramando sus operaciones. No parece, a tenor de los miles de pasajeros que siguen aguardando horas de espera en la terminal principal de Son Sant Joan para poder ser atendidos, que se esté cumplimiento con la programación prevista para la mañana de hoy. La recuperación de los sistemas informáticos, que acelerará sin duda el proceso de facturación, solo afecta a algunas de las compañías. A estas horas otras aerolíneas siguen con el sistema averiado y siguen rellenando las tarjetas de embarque de manera manual. Algunas compañías están ocupando más mostradores de lo habitual para que sus empleados puedan dar salida a la larga cola de pasajeros que está esperando a ser atendidos antes de dirigirse hacia la zona de embarque.

Aena ha confirmado también que desde primera hora de la mañana se están activando lo que denomina sistemas de contigencia, que supone gestionar algunos procesos de manera manual para conseguir, dentro de lo posible, mantener las operaciones previstas.

Los pasajeros que no forman parte de la unión europea han tenido que realizar una doble cola, ya que antes de subir al avión sus documentos han de ser revisados en el control policial. Los funcionarios no han validado algunos documentos al no poder comprobarse que la tarjeta de embarque correspondía con la documentación que presentaban estos viajeros. Estos pasajeros han tenido que aguantar mucho más tiempo de retrasos que otros viajeros, lo que también está provocando unos problemas añadidos a las compañías aéreas que se encargan de rellenar toda la documentación.

Los trabajadores de las compañías aéreas que operan en Son Sant Joan han asegurado esta mañana que a medida que se vayan recuperando los sistemas informáticos la situación se irá solucionando. Aún así, se tardará varias horas para que este caos desaparezca. Las previsiones apuntan a que, en el mejor de los casos, el aeropuerto podrá recuperar su normalidad alrededor de las seis de la tarde.

En directo

