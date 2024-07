Muere un mallorquín luchando en la guerra de Ucrania

El mallorquín A.J. falleció el 1 de junio luchando en la guerra de Ucrania. Así lo confirmó su hermana en una publicación en las redes sociales: "Arriesgó su vida persiguiendo su sueño y por defender algo en lo que creía, mi único consuelo es que se fue como quería".

El hombre era muy activo en sus redes sociales, donde explicaba la situación en la que se encontraba dentro de la guerra. A.J. luchaba en las filas ucranianas desde principios del 2024. El mallorquín relataba que habían estado cerca de tener que luchar con "palos y piedras", y que su misión principal era "volver a casa".

A.J. creía en una causa justa: "Yo no puedo cambiar el mundo, pero con el pedacito que me ha tocado vivir, pienso marcar una diferencia, así me cueste la vida. Aquí no se lucha solo por defender Ucrania, se lucha para defender la libertad de la que disfrutas tú que me estás leyendo", aseguraba en uno de sus posts.

A.J. tenía planeado permanecer en tierras eslavas hasta "noviembre o diciembre" puesto que según él la guerra quedaría "bastante tranquila por el frío extremo". Aun así, el mallorquín pensaba volver a la guerra "en febrero".

En una de sus publicaciones, Jaume dedicaba una oda a su fusil, parafraseando a la chaqueta metálica: "Este es mi fusil. Existen muchos iguales, pero este es el mío. Mi mejor amigo. Sin mí, mi fusil es inútil, si mi fusil yo soy inútil. Mi fusil es mi mejor amigo. Mi compañero Kalash".

El hombre se alistó, como tantos otros, para defender a Ucrania de la invasión rusa. Su baja se une a la Àngel Adrover, el joven originario de Portocolom de 31 años que murió el 2022 en esta misma guerra.