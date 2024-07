'Menys Turisme, Més Vida' crea un emotivo vídeo que invita a manifestarse este domingo contra la saturación turística en las islas

Los organizadores de la manifestación de este domingo 'Menys Turisme, Més Vida', han realizado un video para animar a todos los residentes a participar en la protesta por el derecho a la vivienda y contra la masificación turística.

En el video, han creado una canción acompañada de imágenes que ilustran sus demandas y las mejoras que esperan lograr con un cambio en el modelo turístico.

La canción menciona la eliminación de barcos de alquiler y cruceros, así como la regulación de coches de alquiler y negocios de ocio nocturno que generan conflictos, como los de la calle del Jamón en el Arenal. También abogan por viviendas más asequibles y menos ciclistas. Así como tomar las autopistas y tirar abajo hoteles para que el mundo entienda lo que está ocurriendo aquí.

Cartel para promocionar la manifestación del domingo 21 de julio / Menys Turisme, més Vida

La letra es que se puede ver en el video es la siguiente: Ja no hi haurà pus regates, demà ve el darrer creuer. Adeu, cotxes de lloguer, adeu negoci de rates. Les cases seran barates i no veurem més ciclistes. Llaurarem les autopistes, els hotels s'esbucaran i així en el món entendran que venen massa turistes!